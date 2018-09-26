В Приамурье 50 поселков останутся и без аналогового, и без цифрового телевидения

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К телереволюции готовились последние 10 лет. В стране построили тысячи объектов цифрового вещания, потратили около 165 миллиардов рублей. В Амурской области уже работают все 56 цифровых передающих станций. С января примерно 98 процентов амурчан смогут смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве. Передатчики аналогового ТВ после новогодних праздников отключат.

Сейчас зрителям нужно обратить внимание, есть ли возле логотипов телеканалов буква А. «С июня этого года на аналоговых программах, на аналоговых телеканалах: Россия, Первый канал, НТВ и других добавили возле логотипа буковку А. Соответственно, если человек видит, что у него буковка А, независимо от того, смотрит он кабельное телевидение, смотрит он эфирное телевидение, ему стоит задуматься, как будет дальше. Если он видит буковку А, соответственно с 1 января этот канал пропадет», – рассказал директор филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ» Сергей Шкалыгин.

Что касается Благовещенска, точно вещать в аналоге останутся Первый канал и Россия 1. Возможно, к ним присоединятся и некоторые другие каналы. Чтобы смотреть телевизор в цифре, нужна современная антенна дециметрового диапазона и телевизор, выпущенный после 2012 года. Для старых телевизоров придется купить цифровые приемники со стандартом вещания DVB-T2. Они продаются в магазинах бытовой техники и почтовых отделениях.

«Мы боимся ситуации, когда 20 декабря десятки тысяч человек понесутся покупать эти приставки. Во-первых, это может способствовать резкому поднятию цен на эти изделия, сегодня они стоят примерно от 600 рублей и в наличии есть. И во-вторых, единомоментно может не хватить таких устройств», – отметил заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко.

В 50 сел Амурской области цифровое телевидение не придет. В основном это небольшие села в Архаринском, Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах. В их числе также Грязнушка Благовещенского района и северные поселки: Огоджа, Коболдо, Стойба, Усть-Нюкжа. В целом в «слепой» зоне проживают 12 тысяч человек. Людям рекомендуют за свой счёт купить спутниковые тарелки. Малоимущим затраты планируется компенсировать.

«Стоимость этих антенн фиксированная – 4,5 тысячи рублей, плюс 1,5 тысячи рублей будет стоить установка. В правительстве Амурской области сейчас рассматривается вопрос, прорабатывается то, каким образом компенсировать затраты социально незащищенных слоев населения на приобретение спутниковых антенн», – прокомментировал заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко.

Оставлять даже полтора процента населения без цифрового и аналогового телевидения – шаг болезненный. Тем не менее государство идёт на это из экономических соображений.

«Этот индикатор был определен правительством Российской Федерации. Целесообразности строительства объектов цифрового вещания не имеется. В связи с тем, что купить каждому человеку, даже если бы просто государство купило бы комплекты приемников, это гораздо дешевле, чем построить объекты и потом еще оплачивать услуги по трансляции», – сказал директор филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ» Сергей Шкалыгин.

В аналоге могут остаться коммерческие каналы, которые не получают субсидии от государства. Они самостоятельно принимают решения – оставаться им только в цифре или вещать еще и в аналоге.

В амурском ОРТПЦ хотели бы сформировать пакет с местными телеканалами Благовещенска, Свободного, Белогорска. Однако пока нормативной базы для формирования дополнительных пакетов телеканалов дополнительных мультиплексов в России нет. Сейчас судьба эфирного регионального телевидения под вопросом.

Подробнее о том, как правильно подобрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового сигнала, номера телевизионных каналов, на которых передается сигнал цифрового телевидения, а также выяснить самые частые причины сбоя в приеме сигнала, можно в соответствующем разделе сайта РТРС.

Получить квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с просмотром цифрового эфирного телевидения, можно по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-220-20-02. На вопросы амурчан по переходу на цифровое телевидение могут ответить главы муниципалитетов.

Список населенных пунктов без возможности приема сигнала ЦЭТВ: