До конца года станет известно, сколько будут платить амурчане за вывоз мусора
С нового года вывоз мусора вместо жилищной станет коммунальной услугой. Обслуживать граждан будут определенные организации – региональные операторы. В Амурской области их всего пять. Центральные районы области – Тамбовский, Ивановский и Благовещенский – будет обслуживать компания «Полигон».
При этом организации, которые вывозили мусор, не исчезнут. К примеру, транспортировать отходы для регионального оператора «Полигон» будут более мелкие компании.
«Зона нашей ответственности имеет особенность в том, что перевозчика на 50 % территорий мы должны определить путем проведения открытого аукциона. По остальной территории мы можем возить сами, мы пока не планируем возить, все-таки хотим сохранить рабочие места. Но, если будет ситуация, что нужно будет возить самим, мы готовы это делать. У нас для этого есть все возможности», – рассказала заместитель директора ООО «Полигон» Ольга Филипченко.
В обязанности региональных операторов входит не только вывоз мусора. Они должны утилизировать и обезвреживать отходы. Больше половины необходимо переработать. Сколько все это будет стоить, сейчас решают в управлении цен и тарифов. По предварительным подсчетам, за вывоз мусора семья, проживающая в квартире площадью 54 квадратных метра, будет платить от 125 до 200 рублей в месяц. Точную стоимость огласят до 20 декабря этого года.
Заключить договор с региональным оператором обязаны все организации и жители Приамурья, независимо от того, живут они в многоквартирных или частных домах. До нового года муниципалитеты должны проинформировать население о нововведениях.
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