До конца года станет известно, сколько будут платить амурчане за вывоз мусора

При этом организации, которые вывозили мусор, не исчезнут. К примеру, транспортировать отходы для регионального оператора «Полигон» будут более мелкие компании.

«Зона нашей ответственности имеет особенность в том, что перевозчика на 50 % территорий мы должны определить путем проведения открытого аукциона. По остальной территории мы можем возить сами, мы пока не планируем возить, все-таки хотим сохранить рабочие места. Но, если будет ситуация, что нужно будет возить самим, мы готовы это делать. У нас для этого есть все возможности», – рассказала заместитель директора ООО «Полигон» Ольга Филипченко.

В обязанности региональных операторов входит не только вывоз мусора. Они должны утилизировать и обезвреживать отходы. Больше половины необходимо переработать. Сколько все это будет стоить, сейчас решают в управлении цен и тарифов. По предварительным подсчетам, за вывоз мусора семья, проживающая в квартире площадью 54 квадратных метра, будет платить от 125 до 200 рублей в месяц. Точную стоимость огласят до 20 декабря этого года.

Заключить договор с региональным оператором обязаны все организации и жители Приамурья, независимо от того, живут они в многоквартирных или частных домах. До нового года муниципалитеты должны проинформировать население о нововведениях.