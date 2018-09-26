Благовещенску подарят новейшее гимнастическое оборудование стоимостью 12 миллионов рублей

Благовещенск получит гимнастическое оборудование, стоимость которого 12 миллионов рублей. Об этом мэру столицы Приамурья Валентине Калите в официальном письме сообщила вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Валентина Никанорова.

«Выполняя программу развития спортивной гимнастики на Дальнем Востоке, и в связи с проведением ХХ юбилейного Всероссийского турнира на призы мэра города Благовещенска Федерация спортивной гимнастики России передает Амурской областной федерации спортивной гимнастики в город Благовещенск соревновательный комплект новейшего гимнастического оборудования фирмы Spieth на сумму 12 000 000 рублей», — говорится в письме от 24 сентября 2018 года.

Кроме того, в письме обозначена необходимость «обеспечить ответственное хранение, изготовление приспособлений для установки оборудования и присутствие инженера-эксперта федерации при монтаже».

26 сентября мэр Благовещенска провела рабочее совещание с участием депутата Законодательного собрания Амурской области Юрия Кушнаря, начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрия Кутеки, директора ДЮСШ № 7, председателя городской федерации спортивной гимнастике Сергея Штаненко и представителя областной федерации спортивной гимнастики Георгия Вагнера, на котором обсудили вопросы, связанные с получением соревновательного оборудования.

«Наш ежегодный турнир действительно уже вышел за рамки не только города, но и страны, по факту став не только всероссийским, но и международным. Для нас большая честь, что Федерация спортивной гимнастики России оценила многолетнюю работу Благовещенска по популяризации данного вида спорта, по подготовке спортсменов и тренеров высокого уровня. Очень важно, что столица Приамурья – это город, который знают и в котором видят большие перспективы, — сказала Валентина Калита. — Это лучший подарок нашим спортсменам к юбилейному, двадцатому турниру. Мы выполним все необходимые обязательства для получения оборудования. Такое техническое оснащение еще выше поднимет уровень благовещенских соревнований, аналогов которым в Сибири и на Дальнем Востоке нет».

На совещании обсудили технические моменты по установке оборудования. В частности, было озвучено, что на базе спортивных школ комплекты установить не удастся, так как для этого не подходят параметры залов. На сегодня местом для монтажа соревновательных комплектов определен спорткомплекс «Юность», специалисты изучат возможность проведения там ХХ турнира на призы мэра.

Оборудование представляет собой два комплекта для проведения мужских и женских соревнований по спортивной гимнастике. Оно является мобильным: устанавливается на время проведения состязаний, демонтируется после их завершения и может использоваться многократно.

Впервые соревновательный комплекс планируется установить для проведения 16-20 января 2019 года ХХ юбилейного Всероссийского турнира на призы мэра города Благовещенска. Данный турнир не только собирает участников со всего Дальнего Востока, Сибири, а также Монголии и Филиппин, в рамках мероприятия в Благовещенск ежегодно приезжают олимпийские чемпионы по спортивной гимнастке, которые делятся опытом с юными спортсменами на мастер-классах.