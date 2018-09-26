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26сентября
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В благовещенской библиотеке начались занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья

В благовещенской библиотеке начались занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья

В детской библиотеке имени Комарова случилось «Воскресное чудо». Именно так называется проект, с которым сотрудники учреждения выступили на международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». Выиграть удалось 150 тысяч рублей. Теперь в библиотеке занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Детям преподают уроки добра, проводят занятия по арт-терапии. Благодаря гранту в библиотеке купили столы, стулья, книги и другие принадлежности для работы. Занятия проводят работники библиотеки с педагогическим образованием. Их подопечные приходят сюда из второй школы. Уроки добра внесли в программу обучения третьего, четвертого и пятого классов.

«Работать с этими ребятишками, конечно, не просто. Во-первых, все дети приносят радость. Им хочется тоже давать тепло, какие-то навыки, умения. Чтобы они научились в неформальной обстановке, например, не в классе за партой, а в стенах нашей библиотеки. Чтобы дети не только пришли что-то сделали, а немножечко оценили, как они чувствуют себя в социуме», – рассказала библиотекарь Татьяна Михайлова.

«Мы должны работать со всеми детьми, и у нас вторая школа, где есть специализированные классы с ОВЗ. И как бы одно из направлений этого конкурса – работа именно с такими детьми. Поэтому мы решили попробовать и для наших читателей, и для детей с ОВЗ, чтобы им было у нас комфортно», – сказала заведующая детской библиотекой имени Комарова Татьяна Кокарева.

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#дети


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