«Тайна дома с часами», «Непрощенный», «Игрушки для взрослых»: кинопремьеры недели

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На этой неделе благовещенские кинотеатры покажут восемь киноновинок. Это фантастический фильм ужасов, основанный на одноимённом романе Джона Беллэрса «Тайна дома с часами», комедия «Игрушки для взрослых», триллер «Поиск», драма с Дмитрием Нагиевым в главной роли «Непрощенный», триллер «Профессионал», мультфильм «Руби и Повелитель воды», фантастическая комедия «Доминика», триллер «Мотылек».

Тайна дома с часами

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

Актеры: Джек Блэк, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро, Кайл МакЛоклен, Рене Голдсберри. Режиссер: Элай Рот.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК Профсоюзов.

Игрушки для взрослых

Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники — брутальный частный детектив и коп в юбке…

Актеры: Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Майя Рудольф, Лесли Дэвид Бэйкер. Режиссер: Брайан Хенсон.

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск».

Поиск

16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа, полиция разводит руками. Отчаявшийся отец взламывает компьютер девочки, чтобы понять, что он ничего не знает про дочь…

Актеры: Джон Чо, Сара Сон, Alex Jayne Go, Megan Liu. Режиссер: Аниш Чаганти.

Ленту покажут в кинотеатре «Премиум» ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск».

Непрощенный

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья…

Актеры: Дмитрий Нагиев, Роза Хаируллина, Марджан Аветисян, Михаил Горевой. Режиссер: Сарик Андреасян.

Картину покажут в ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК Профсоюзов.

Профессионал

Американский наемник Лукас Хилл приезжает в Россию за партией бриллиантов. Партнеры подставляют его, и он оказывается в чужой стране, с фальшивыми камнями, один против русской мафии.

Актеры: Киану Ривз, Борис Гулярин, Эшли Ст. Джордж, Эллиот Лазар. Режиссер: Мэттью М. Росс.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов.

Руби и Повелитель воды

Божья коровка по имени Руб живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну — Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!

Актеры: Лю Чуньянь, Чжан Лэй, Ван Ичэнь. Режиссер: Дин Ши.

Мультфильм можно увидеть в ТРЦ «Острова», кинокомплексе «Благовещенск», ДК Профсоюзов.

Доминика

Главный герой фильма Константин — успешный молодой архитектор. Он аккуратно выстраивает карьеру и находится в удобных отношениях с девушкой Яной. Но его спокойная и благополучная жизнь резко меняется, когда однажды на пороге своей квартиры он находит трехмесячную девочку — Доминику. Вскоре у девочки обнаруживается феноменальная способность — взрослеть на несколько лет после каждой вспышки гнева героя. Константин понимает, что Доминика послана ему не напрасно.

Актеры: Андрей Чадов, Светлана Устинова, Игорь Жижикин, Александр Шаляпин. Режиссер: Олег Агейчев.

Фильм покажут в кинокомплексе «Благовещенск».

Мотылек

Авантюрист по прозвищу Мотылек получает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников — за убийство, которого он не совершал. Когда вокруг враги, а надежда угасает с каждым днём заключения, лишь сила духа может помочь Мотыльку обрести свободу.

Актеры: Рами Малек, Чарли Ханнэм, Томми Флэнаган, Ив Хьюсон. Режиссер: Михаэль Ноер.

Фильм покажут в кинокомплексе «Благовещенск».