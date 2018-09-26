Неизвестно куда она могла их затащить: благовещенских родителей опять пугают

Фото: diariohuarpe.com

Мессенджеры благовещенских родителей школьников заполонили сообщения с предупреждением об опасности. Горожане пересылают друг другу аудио, на котором женщина рассказывает о подозрительном поведении неизвестной по отношению к детям возле школы. По некоторым данным, речь идет о 17 школе Благовещенска.

«Выходим мы сейчас из школы. Арина, Эля и я. Я иду сзади, девчонки идут впереди. Подходит к нашим девочкам какая-то тетечка, сует им телефон в руки и говорит: "Пойдемте вы меня сфотографируете". И такая в кусты, в кусты отводит. При этом начинает позировать, чтобы ее фотографировали. Сама такая в пиджаке, пиджак на руке. Неизвестно, что под пиджаком. Потом замечает меня и спрашивает: "Ой, а вы что вместе?" Я говорю: "Да, я их жду". Ну сейчас я, быстренько, и уже начала такая там позировать. При этом она приехала к школе на машине, машина была открыта, в машине сидел человек», – взволнованным голосом рассказывает женщина.

При этом на записи не звучат ни дата, ни место, где все это произошло. Зато звучит призыв предупредить своих детей о возможной опасности со стороны незнакомцев.

«Что она хотела от девочек, непонятно. Прошу предупредить всех наших детей, чтобы ни в коем случае не подходили к чужим людям: ни фотографироваться, ничего. Сейчас столько всего опасного, ситуация была прямо при мне. Очень прошу обратить внимание детей на это. Еще раз их предупредить об опасности и осторожности. Ни к каким посторонним людям не подходить. Неизвестно, что у нее было в пиджаке. И неизвестно, куда бы она могла их затащить. При том, что машина была, и в ней сидел человек, который мог бы сам ее сфотографировать», – делает заключение рассказчица.

По некоторым данным, речь идет об одной из школ областного центра.

«Сходите в семнадцатую школу, подробней узнайте», – в переписке с корреспондентом Амур.инфо написала женщина, якобы знакомая с ситуацией. Сообщать какие-либо подробности она не стала.

В школе № 17 сообщили, что у них есть два корпуса – на улице Свободной, 33, и на Чайковского, 175. Но ни в одном из корпусов дирекцию учебного учреждения не ставили в известность о похожих случаях.

Помимо сообщения якобы мамы школьников, благовещенцы получают также аудио, на котором якобы сотрудник полиции говорит, что участились случаи похищения детей. И за короткий промежуток времени произошло уже несколько таких ЧП. Слушателей призывают отнестись к этой информации очень серьезно и распространить ее в социальных сетях.

В пресс-службе городской полиции прокомментировали, что их сотрудники никого не информируют при помощи голосовых сообщений в мессенджерах, а также сообщили, что к ним не поступало никаких заявлений по поводу похожих происшествий возле школ.