Амурские эксперты высказались об объединении ДФО и Забайкальского края

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», министр по развитию Дальнего Востока, экс-губернатор Амурской области Александр Козлов сообщил в своем инстаграм-аккаунте о том, что решается вопрос о включении Забайкальского края в компетенцию Министерства по развитию ДФО. Регионы Забайкалья могут включить в границы Дальневосточного федерального округа или просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на забайкальские регионы. Александр Козлов спросил мнение подписчиков по этому вопросу, а редакция ИА «Амур.инфо» узнала мнение экспертов насчет возможных изменений.

Виктор Черемисин, политолог:

– Я думаю, что это не здóрово на самом деле. У дальневосточных регионов и так огромная территория – 22 % территории Российской Федерации. И вряд ли у нас очень похожие проблемы с Забайкальским регионом. Думаю, оптимизм должен быть умеренным. Можно попытаться объять все, но вряд ли это правильно. Дальневосточный федеральный округ очень специфичен. Проблемы Якутии и Приморья очень отличаются друг от друга, что уж говорить о Забайкальском крае. Думаю, что вероятности объединения нет.

Андрей Конюшок, экономист:

– Нужно исходить из того, что конкуренции между регионами Российской Федерации не существует. Абсолютное большинство регионов РФ является дотационными, зарабатывают доходы в основном северные регионы плюс Казань, Москва, Санкт-Петербург, где сосредоточены природные или денежные ресурсы. Здесь объединять-разъединять регионы в группы и подгруппы – для регионов это, в общем-то, ничего не значит. Это первое.

Второе – это выгодно, прежде всего, Александру Александровичу Козлову. Потому что в его епархии появится довольно крупная единица.

Если вспомнить историю, то начиная с 2000-х годов разрабатываются стратегии развития Забайкальского края и Дальнего Востока. Люди, занимающиеся стратегическим планированием, давно уже ментально объединяют Забайкалье с Дальним Востоком. Уже были соображения по поводу того, что эти регионы близки. Особенно по взгляду из Москвы.

Финансово, административно это ничего не добавит регионам, только добавит Министерству по развитию Дальнего Востока; жители как жили, так и будут жить. Подключение Забайкальского края к Дальнему Востоку позволит распространить на Забайкальский край все программы развития, какие есть для Дальнего Востока – ТОРы, дополнительные гектары. Это благо, прежде всего, для Забайкалья, хотя они всегда себя идентифицировали с Иркутской областью и Бурятией, поскольку живут у Байкала. Но получалось всегда, что Бурятия, Иркутская область, даже Красноярский край были достаточно бедны по сравнению с Дальним Востоком. Это настоящая Сибирь, очень суровая, холодная, там по-настоящему плохой климат, а в ДФО, особенно на юге, что в землю бросишь, то и вырастет.

Для Забайкалья предполагаемое объединение будет хорошо, а для Дальнего Востока ничего не изменит. Федерация делит деньги по определенным законам, прописанным в Бюджетном кодексе, ни от кого ничего не заберут от Дальнего Востока. И Забайкалью ничего не добавят. Льготы по ТОРам и гектарам появятся в Забайкалье.

Если объединение произойдет, то, возможно, до следующего Госсовета, то есть, не менее через чем три-шесть месяцев. Возможно, после нового года уже могут объединить. Центром гипотетически объединенного региона, вероятно, останется Хабаровск.

Алексей Прохоров, глава Сковородинского района:

– Забайкальский край испытывает экономические трудности, а регионы Дальнего Востока сейчас интенсивно развиваются. Решение о возможном объединении Забайкалья и ДФО позволит распространить действие программ дальневосточного гектара, территорий опережающего развития. Это положительным образом повлияет на ситуацию в Забайкальском крае, на регионах же Дальнего Востока, думаю, возможное присоединение не отразится.

Андрей Плутенко, заместитель председателя правительства Амурской области:

– Я не размышлял над этой проблемой, услышал в первый раз. Чтобы высказаться по этому вопросу, надо очень серьезно подумать. Пока не вижу оснований для объединения.

Дмитрий Болотин, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и специальных исторических дисциплин БГПУ, председатель Амурского отделения Российского исторического общества:

– При советской власти, до 90-го года, когда население Дальнего Востока насчитывало 7 миллионов человек, Якутия не входила в число дальневосточных регионов, не считалась частью Дальнего Востока. Когда создали федеральные округа, посмотрели, что населения мало, в ДФО включили Якутию. Сейчас с Якутией на Дальнем Востоке, насколько помню, около 6 миллионов человек – это мало, и количество населения уменьшается. Решение включить Забайкальский край в ДФО призвано в какой-то мере увеличить количество населения на Дальнем Востоке. Территории у нас и так хватает, а вот населения очень мало. Территория Амурской области лишь ненамного меньше, чем территория целой страны – Японии. Плотность населения у нас намного ниже, чем у них. И, может быть, разговоры об объединении вызваны желанием хотя бы формально увеличить население.

Я думаю, что возможное объединение Забайкалья и ДФО ничему не повредит, но ничего и не улучшит. Это никак не отразится на людях. Народ это просто не ощутит. Это решение не улучшит экономику. Административные границы Амурской области в течение ХХ века менялись без сколько-нибудь заметного влияния на жизнь обычных людей. На жизнь людей влияет эффективная экономика. А у нас отток населения продолжает увеличиваться – это не секрет. Гектары не помогают.