Бюджет Белогорска увеличился на 60 миллионов рублей

Депутаты городского Совета внесли изменения в местный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Вопрос рассмотрели на внеочередном заседании. О предлагаемых изменениях в доходную и расходную части бюджета рассказала начальник финансового управления Лариса Синько.

Доходная часть городского бюджета увеличена за счет средств областного бюджета на сумму более 61 миллиона рублей. Из них 50 миллионов – субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса им. Героя России Сергея Солнечникова. Ранее сообщалось, что решение выделить Белогорску 50 миллионов рублей на завершение строительства ФОКа принял губернатор Амурской области Василий Орлов.

Увеличена доходная часть городского бюджета также за счет субсидий на финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и на компенсацию теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения.

Изменение расходной части местного бюджета предлагается в объеме 29 миллионов рублей. Их направят на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ. Депутаты одобрили предложенные изменения единогласно, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.