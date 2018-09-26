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26сентября
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сегодня, 16:58 0

В Тынде мужчина украл с предприятия 600 тысяч рублей

25 сентября в дежурную часть МО МВД России «Тындинский» от диспетчера охранного предприятия поступило сообщение о том, что на охраняемом объекте сработала сигнализация, и обнаружены следы проникновения в помещение. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что злоумышленник в ночное время через окно проник в офис. Взломав сейф, он похитил около 600 тысяч рублей и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области совместно с коллегами МО МВД России «Тындинский» установили личность мужчины, возможно причастного к совершению преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый житель областного центра 1976 года рождения.

Мужчину задержали на автодороге в Благовещенском районе. Часть денег сотрудники полиции изъяли.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователем МО МВД России «Тындинский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается, сообщает амурское управление МВД.

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#криминал #происшествия


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