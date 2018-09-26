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26сентября
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сегодня, 16:20 0

Мошенник в Благовещенске прикинулся директором гостиницы и завладел деньгами

Мошенник в Благовещенске прикинулся директором гостиницы и завладел деньгами
Фото: vsluh.ru

Сотрудница одного из гостиничных комплексов Благовещенска стала жертвой мошенника. Мужчина обманул женщину по телефону и завладел крупной суммой денег.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, сотруднице гостиницы позвонил мужчина, который выдал себя за ее руководителя, и поинтересовался выручкой. После того как служащая назвала ему сумму, находившуюся в кассе, собеседник потребовал перевести выручку на указанные им номера телефонов. Женщина повиновалась и пополнила абонентские номера злоумышленника на 35 тысяч рублей. При пересмене выяснилось, что настоящий руководитель с подобной просьбой не обращался. Потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность преступника.

«Сегодня на просторах интернета можно найти любую информацию, связанную с деятельностью той или иной организации, – отмечают в пресс-службе ведомства. – Более того, можно узнать и персональные данные руководителей предприятий – их фамилию, имя и отчество. Это дает возможность мошенникам выдавать себя за определенных людей и обманным путем получать деньги от доверчивых граждан.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, необходимо быть предельно бдительными. Получив звонок или сообщение от неизвестных людей, ни в коем случае не спешите переводить им свои сбережения! И, тем более, не стоит следовать указаниям незнакомцев, проделывая какие-либо манипуляции с банковскими счетами».

Пострадавших от действий мошенников просят незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – по мобильному телефону), 59-40-59 – телефон доверия УМВД.

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