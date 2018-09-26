Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП с грузовиком в Благовещенске

Фото отдела ГИБДД по Благовещенску

Госавтоинспекция Благовещенска разыскивает водителя, который совершил ДТП и покинул место аварии. Само происшествие случилось около двух недель назад, 8 сентября.

В этот день в районе дома № 60/4 по улице Шевченко около 10:50 неустановленный водитель на грузовом автомобиле при выезде с прилегающей территории совершил наезд на стоявший автомобиль Toyota Passo. В результате легковушка получила механические повреждения, а шофер-нарушитель скрылся с места ДТП, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей аварии или же самого водителя. А также тех, кому что-либо известно о местонахождении данного грузовика. Телефоны для связи: 59-46-86, 42-52-62.