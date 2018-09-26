Амурским аграриям рассказали о новом Центре кластерного развития

В Амурской области подписано соглашение о создании сельскохозяйственного кластера. Он предполагает добровольное объединение наиболее активных сельхозпредприятий региона для повышения их конкурентоспособности и экономического потенциала за счет эффективного взаимодействия в производстве, переработке, транспортировке, продвижении и реализации продукции.

Накануне в региональном минсельхозе состоялась встреча с представителями агропромышленного комплекса Приамурья, где обсудили вопросы развития новой структуры, будущие проекты и основные направления взаимодействия.

Аграриям рассказали о новом инструменте поддержки предпринимательства – Центре кластерного развития (ЦКР), который фактически был образован в сентябре этого года. Центр создан на базе НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области» и призван помочь предпринимателям в преодолении административных барьеров, получении господдержки, развитии кадрового потенциала и поиске своей ниши в экономике региона.

В 2018 году в Амурской области планируется создать три кластера. Первый – туристическо-рекреационный, уже образован. В него вошли компании и организации, деятельность которых связана с привлечением и обслуживанием туристов.

Деятельность сельскохозяйственного кластера направлена на развитие малого и среднего агробизнеса и повышение уровня жизни сельского населения.

«Наша главная задача – не просто объединить вас, а помочь создать активную, прочную, конкурентоспособную структуру, которая сможет самостоятельно и эффективно развиваться. Среди вас есть производители, переработчики, и все вы знаете, что сегодня остро стоит вопрос со сбытом готовой продукции, есть проблемы с логистикой. И вот как раз благодаря кластеру мы сможем найти недостающие звенья и создать единую, неразрывную цепь. В состав кластера войдут не только сельхозтоваропроизводители, организации по переработке и хранению продукции, мы планируем привлечь и предприятия обслуживающих отраслей, научно-образовательные, логистические и маркетинговые компании, институты развития, организации инфраструктуры поддержки», – обратилась к участникам встречи заместитель исполнительного директора НО «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области» Наталья Черных.

Представители сельхозкооперативов отметили, что, несмотря на существование в регионе коопераций, по сути и составу схожих с кластерами, есть множество проблем, которые эти небольшие объединения сегодня не в силах самостоятельно решить. Кроме того, зачастую серьезной помехой в работе является информационный вакуум. Сельхозорганизации, сосредоточенные на своей деятельности, не всегда вовремя получают необходимую информацию, что приводит к потере времени и возможности воспользоваться какими-либо формами поддержки. Участники кластера смогут вместе следить за ситуацией на рынке и своевременно ориентироваться.

Центр кластерного развития частично берет на себя расходы по участию предпринимателей в выставках-ярмарках, причем представители бизнеса могут сами выбрать, какое именно мероприятие посетить и заранее сообщить об этом.

Кроме того, Центр оказывает содействие участникам кластеров при получении государственной поддержки – при подаче документов на субсидии и гранты; популяризации продукции, произведенной амурскими фермерами, ее брендированию и выходу на рынок; проводит обучающие семинары и тренинги; через партнеров оказывает юридическую и информационную поддержку.

Центр кластерного развития находится в Благовещенске по адресу: улица Амурская, 150, офис 28 (2 этаж), тел.: 8(4162) 77-03-38. Более подробную информацию о деятельности ЦКР можно узнать на сайте: www.amurfondgarant.ru.