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Движение поездов после аварии на ЗабЖД частично восстановлено

Движение поездов после аварии на ЗабЖД частично восстановлено
Фото: mk.ru

26 сентября в 13:57 по амурскому времени частично восстановлено движение поездов на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги. Там накануне, 25 сентября, произошел сход 15 вагонов грузового поезда.

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, движение составов удалось восстановить по одному пути на перегоне. На месте происшествия продолжают работать спецпоезда – ведутся работы по восстановлению движения по второму пути.

На месте схода вагонов работает комиссия Забайкальской железной дороги. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.

По уточненной информации, задержаны пассажирские поезда дальнего следования № 7 сообщением Владивосток – Новосибирск, № 391 сообщением Благовещенск – Чита, № 99 сообщением Владивосток – Москва, № 77 сообщением Нерюнгри – Новосибирск, № 100 сообщением Москва – Владивосток, № 2 сообщением Москва – Владивосток, № 208 сообщением Новокузнецк – Владивосток. Также по станции Приисковая был задержан пригородный пассажирский поезд № 6212 сообщением Шилка – Чернышевск-Забайкальский, пассажиров которого к месту назначения доставили автобусом.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура на своем сайте сообщает, что в результате аварии повреждены 150 метров железнодорожного пути, 3 опоры контактной сети. Жертв и пострадавших не имеется, экологическая угроза окружающей среде отсутствует.

На место выезжали Могочинский транспортный прокурор и оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте.

Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода вагонов.

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#происшествия #транспорт


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