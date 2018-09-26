Декорации сериала «Игра престолов» превратят в парк развлечений

Фото:politeka.net

Представители телеканала HBO собираются превратить в туристические объекты некоторые декорации популярного сериала «Игра престолов», а именно замки в Северной Ирландии. При этом хорватские декорации уже доступны для посещения.

Сейчас в планах у HBO сделать аттракционы из замка Уорд (Винтерфелл в сериале) и каменоломни в деревне Магераморн (Черный замок).

В этих местах будут костюмы, объекты другие вещи со съемок фантастического сериала по книгам Джорджа Мартина. Несколько позже для туристов откроют Королевскую гавань, которая возведена возле Армоя.

Фото: gameofthrones.wikia.com

В настоящий момент посетить можно еще одну часть гавани, которая расположена в Хорватском городе Дубровник.

Сейчас планируют начать работы в оставшихся декорациях по переработке в парк развлечений, сообщает «Вести.ру».