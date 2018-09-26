Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 0

Декорации сериала «Игра престолов» превратят в парк развлечений

Декорации сериала «Игра престолов» превратят в парк развлечений
Фото:politeka.net

Представители телеканала HBO собираются превратить в туристические объекты некоторые декорации популярного сериала «Игра престолов», а именно замки в Северной Ирландии. При этом хорватские декорации уже доступны для посещения.

Сейчас в планах у HBO сделать аттракционы из замка Уорд (Винтерфелл в сериале) и каменоломни в деревне Магераморн (Черный замок).

В этих местах будут костюмы, объекты другие вещи со съемок фантастического сериала по книгам Джорджа Мартина. Несколько позже для туристов откроют Королевскую гавань, которая возведена возле Армоя.

Фото: gameofthrones.wikia.com

В настоящий момент посетить можно еще одну часть гавани, которая расположена в Хорватском городе Дубровник.

Сейчас планируют начать работы в оставшихся декорациях по переработке в парк развлечений, сообщает «Вести.ру».

Просмотров всего: 78

#ТВ #шоу-бизнес


В России и мире

Бывший родственник Бекхэма использовал его имя, чтобы украсть 1 миллион долларов
В России и мире

Дана Борисова рассказала, сколько ей заплатили за съемки в «Битве экстрасенсов»
Общество 1

В Благовещенске для детей выступят персонажи передачи «Спокойной ночи, малыши!»

В России и мире

«Какая-то фигня» вышла у Сергея Шнурова и Леонида Агутина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь