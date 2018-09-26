Предприятиям ЖКХ Приамурья планируют субсидировать проценты по части кредитов

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Глава Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросам повышения энергетической эффективности в регионе. Стало известно, что амурским предприятиям ЖКХ планируют субсидировать проценты по кредитам, взятым на установку энергосберегающего оборудования.

«Исходя из имеющего опыта реализации в области мероприятий по энергосбережению, наибольший экономический эффект был получен ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими услуги водоснабжения и водоотведения», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Приамурья Сергей Гордеев.

По его словам, за счет внедрения в 2011 году частотно-регулируемого привода на объектах водоснабжения и водоотведения в Белогорске, Зее, Свободном, Шимановске уже в следующем году был получен экономический эффект порядка 27 миллионов рублей – при затратах на реализацию мероприятий 46,3 миллиона рублей.

Сергей Гордеев предложил учесть предыдущий опыт и реализовать мероприятия по установке частотно-регулируемого привода в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Внедрение системы на предприятиях позволит сократить число банкротных предприятий, увеличить их финансовую устойчивость. Это приведет к повышению качества оказываемых населению услуг. Мониторинг таких предприятий уже проведен, система может быть внедрена в 18 районах Приамурья.

Глава Приамурья Василий Орлов предложил разработать программу, согласно которой предприятиям, взявшим кредиты на установку частотно-регулируемого привода, правительством области будет выделена субсидия на погашение процентов по этим кредитам. Погашение процентов будет проходить до полной окупаемости оборудования – это порядка двух лет, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Муниципалитеты должны сыграть в этом вопросе самую активную роль. Нужно убедиться, получат ли предприятия кредиты, а если необходимо – выступить гарантом. Главы районов и городов должны в течение недели предоставить в министерство ЖКХ информацию о возможности получения предприятиями кредитов», – подчеркнул Василий Орлов.

Кроме того, на совещании речь шла о возможности установки автоматизированных котельных (термороботов). Это особенно актуально для небольших сельских котельных. В результате установки автоматизированных котельных значительно снижаются затраты тепловой энергии на собственные нужды котельной, удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии, расходы на фонд заработной платы – в связи с сокращением обслуживающего персонала. В случае использования термороботов значительно повышается надежность системы теплоснабжения.

Также было отмечено, что сбережение энергетических ресурсов возможно не только со стороны ресурсоснабжающих предприятий, но и со стороны потребителей. министерством ЖКХ области разработан план обследования государственных учреждений Приамурья – для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. По итогам обследований, при наличии экономической целесообразности, планируется заключение энергосервисных договоров, в рамках которых будут выполнены мероприятия, позволяющие существенно сэкономить потребляемую зданиями тепловую и электроэнергию (установка систем автоматического погодного регулирования, светодиодных светильников, металлопластиковых окон и так далее).