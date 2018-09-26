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26сентября
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Благовещенских пешеходов и водителей научат быть внимательнее друг другу

Благовещенских пешеходов и водителей научат быть внимательнее друг другу
Фото: www.vnd12.ru

В среду, 26 сентября, в Благовещенске стартовало профилактическое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход». Автоинспекторы проявят особенно пристальное внимание к водителям, не уступающим дорогу пешеходам, а также к пешеходам, нарушающим правила дорожного движения.

Цель профилактического мероприятия, которое проводят с 26 сентября по 4 октября, – профилактика аварийности с участием пешеходов. Пешеходы, не соблюдающие правила дорожного движения, рискуют своей жизнью и здоровьем. Так, вечером 22 сентября на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября и Магистральной 46-летний мужчина вышел на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пешехода сбила машина, водитель которой не смог резко остановиться.

Сразу два ДТП, случившихся по вине пешеходов, зарегистрированы 24 сентября. В первом случае 24-летняя девушка переходила проезжую часть улицы Дьяченко, всего 30 метров не дойдя до светофора, и попала под колеса автомобиля. В другом случае на улице Калинина пострадал мужчина. Он перелез через пешеходное ограждение и вышел на проезжую часть в неположенном месте, где угодил под машину.

С начала текущего года в Благовещенске и Благовещенском районе инспекторы ГИБДД зарегистрировали 103 ДТП с участием пешеходов. Шесть человек погибли, 100 получили различные травмы, в том числе тяжелые. Как отмечают автоинспекторы, 23 ДТП произошло с участием несовершеннолетних пешеходов.

За нарушение правил дорожного движения пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей. Водитель, не пропустивший пешехода, будет наказан штрафом в 1 500 рублей.

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#ДТП #транспорт


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