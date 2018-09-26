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26сентября
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В октябре гражданскую оборону Благовещенска переведут с мирных рельсов на военные

В октябре гражданскую оборону Благовещенска переведут с мирных рельсов на военные
Фото: пресс-служба управления ГО ЧС Благовещенска

В областном центре Приамурья с 1 по 3 октября пройдет Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие проведут по всей стране. В текущем году тема тренировки – «Организация и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации».

В эти несколько дней октября в полную готовность приведут все службы гражданской обороны.

В первый день тренировки пройдет уточнение планов. Руководитель гражданской обороны Благовещенска – мэр города – объявит сбор по адресу: Ленина 108/2, для всего руководящего состава администрации, доведет до них обстановку и поставит задачу. И после 9 часов утра начнется перевод гражданской обороны города с мирных рельсов на военные. Об этом рассказал Виктор Кочетков, заместитель начальника управления ГО ЧС города Благовещенска.

2 октября проведут практические мероприятия. В частности, на базе 5-й школы развернут эвакопункт. Всего же их в городе 40. А баня № 3 превратится в пункт санитарной обработки одежды и станцию специальной обработки. Автоколонна 1275 в этот день станет пунктом обработки техники.

Возле двух объектов экономики – Ростелекома и ДРСК – развернут защитные сооружения. 3 октября на базе железнодорожной станции Благовещенска пройдут учения.

Подобные тренировки по всей стране проводятся каждый год под эгидой МЧС России и с нынешней напряженной обстановкой в мире никак не связаны, подчеркивают в управлении ГО ЧС Благовещенска.

Мероприятия приурочены к 4 октября – Дню гражданской обороны. Они проводятся для отработки вопросов организации управления, оповещения, связи при выполнении мероприятий по ГО, а также для проверки готовности формирований.

Кроме того, во время тренировки отрабатывается слаженность действий органов управления и сил гражданской обороны, повышается эффективность их применения при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. Об этом говорят в городском управлении ГО ЧС.

Фото: архив управления ГО ЧС Благовещенска

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#учения


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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    В случае войны все чинуши первые рванут в укрытие и из страны.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

  • Tina22

    Tina22
    59 минут назад

    Срочно перечитать Ильфа и Петрова

  • Myxira

    Myxira
    59 минут назад

    Лучше расскажите в насколько пригодном состоянии и где находятся бомбоубежища в городе, остались ли вообще?

  • heoru

    heoru
    36 минут назад

    Их наверное нет или не пригодны

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