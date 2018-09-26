На новогоднее оформление Благовещенска планируется потратить 18,6 миллиона рублей

Администрация Благовещенска объявила новый электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который займется работами «по устройству и поддержанию в рабочем состоянии» новогоднего оформления на территории города.

В настоящее время идет прием заявок от потенциальных подрядчиков. Сам электронный аукцион запланирован на 15 октября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 616 911,01 рубля. Источник финансирования закупки – бюджет Благовещенска.

Подрядчик должен будет произвести работы на многих городских территориях. Как следует из документов закупки, в частности, это площадь имени Ленина; сквер имени Мухина; участки улицы Ленина: Кузнечная – Островского, 50-летия Октября – Калинина; участки улиц Калинина, Шевченко, Театральная, Зейская, Октябрьская, Чайковского; сквер здания областной администрации в 43-м квартале; кольцевые развязки на улицах Театральная и Калинина.

Работы по устройству праздничного оформления должны быть завершены до 25 декабря 2018 года. Они предполагают обустройство снежного городка, установку светодиодных конструкций, таких как «Беседка-шарик», «Семья оленей», «Снеговик с метлой», оформление светодинамическими гирляндами «Сосулька», светодиодными конструкциями «Снежинка», светодиодными деревьями.

В документах закупки указано, что на площади имени Ленина, в рамках снежного городка, появятся ледовый каток 60 на 30 метров и искусственная новогодняя ель, параметры которой не приводятся.