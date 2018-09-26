Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 0

На новогоднее оформление Благовещенска планируется потратить 18,6 миллиона рублей

На новогоднее оформление Благовещенска планируется потратить 18,6 миллиона рублей

Администрация Благовещенска объявила новый электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который займется работами «по устройству и поддержанию в рабочем состоянии» новогоднего оформления на территории города.

В настоящее время идет прием заявок от потенциальных подрядчиков. Сам электронный аукцион запланирован на 15 октября.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18 616 911,01 рубля. Источник финансирования закупки – бюджет Благовещенска.

Подрядчик должен будет произвести работы на многих городских территориях. Как следует из документов закупки, в частности, это площадь имени Ленина; сквер имени Мухина; участки улицы Ленина: Кузнечная – Островского, 50-летия Октября – Калинина; участки улиц Калинина, Шевченко, Театральная, Зейская, Октябрьская, Чайковского; сквер здания областной администрации в 43-м квартале; кольцевые развязки на улицах Театральная и Калинина.

Работы по устройству праздничного оформления должны быть завершены до 25 декабря 2018 года. Они предполагают обустройство снежного городка, установку светодиодных конструкций, таких как «Беседка-шарик», «Семья оленей», «Снеговик с метлой», оформление светодинамическими гирляндами «Сосулька», светодиодными конструкциями «Снежинка», светодиодными деревьями.

В документах закупки указано, что на площади имени Ленина, в рамках снежного городка, появятся ледовый каток 60 на 30 метров и искусственная новогодняя ель, параметры которой не приводятся.

Просмотров всего: 450

#праздники #финансы


Общество 1

Предприятиям ЖКХ Приамурья планируют субсидировать проценты по части кредитов
Общество 8

Амурский ОНФ: территория благовещенской школы № 2 благоустроена благодаря активистам
Общество

Жители трех районов Приамурья, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Общество 3

В Благовещенске посетителям Центробанка разрешили сорить деньгами
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь