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сегодня, 13:41 0

Ясный, без осадков день: прогноз погоды на 27 сентября

Ясный, без осадков день: прогноз погоды на 27 сентября
Фото: nekusaka.com

В Амурской области 27 сентября будет малооблачно, без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, днем усиливаясь до 13 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от минус 4 до плюс 1, местами будет около плюс 5. Днем термометры покажут плюс 17…22, по северу местами будет плюс 10…15.

В Благовещенске ночью будет ясно, без осадков. Южный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура составит плюс 3…5 градусов. Днем в городе будет преимущественно ясно, без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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