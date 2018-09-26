На Марсе нашли зону вероятной жизни

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Ученые Брауновского университета (США) обнаружили, что на Марсе несколько миллиардов лет назад имелись подходящие условия для существования хемосинтетических микроорганизмов. Такие организмы получают энергию для жизнедеятельности с помощью окисления неорганических веществ.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью орбитального аппарата Mars Odyssey. Они определили содержание в горных породах таких радиоактивных элементов как торий и калий. С учетом периода полураспада этих веществ, планетологи смогли выяснить, в каком количестве торий, калий и уран присутствовали в коре четыре миллиарда лет назад. Оказалось, что радиоактивных элементов было достаточно для радиолиза воды – расщепления молекул под воздействием ионизирующего излучения.

Ученые выяснили, что в марсианской коре находилась обширная зона, потенциально пригодная для обитания живых организмов, а ее толщина достигает несколько километров. В ней результате радиолиза могло образовываться достаточное количество водорода, необходимого для поддержания подповерхностной литотрофной микробной экосистемы в течение сотен миллионов лет, сообщает «Лента.ру».