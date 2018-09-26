Благовещенцы поучаствовали в установлении мирового рекорда

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С 20 по 23 сентября команда танцевально-оздоровительного клуба «Танцы для здоровья» Благовещенска участвовала в танцевальных мероприятиях в китайских городах Хэйхэ и Харбин. Участие в установлении мирового рекорда приняли и благовещенцы .

20 сентября в городе Хэйхэ жители столицы Приамурья принимали участие в танцевальном фестивале ко Дню Луны, 21 сентября – в фестивале, посвященном национальному празднику День Луны, а 22 сентября – в массовом танцевальном флешмобе пожилых людей «Встряхнемся в стиле диско – Харбин-2018». Благовещенск на мероприятиях представляла делегация в составе 30 человек.

Как рассказал председатель Благовещенской ассоциации пожилых людей Сергей Утенбергенов, во время флешмоба был установлен новый мировой рекорд по версии Книги рекордов Гиннеса – в номинации «Самый массовый танцевальный флешмоб в стиле диско». Каждый участник действа получил памятный диплом, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.