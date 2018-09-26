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26сентября
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сегодня, 13:05 6

«Амурупрадор»: дорога в Тамбовском районе не разрушилась, ее еще ремонтируют

«Амурупрадор»: дорога в Тамбовском районе не разрушилась, ее еще ремонтируют

Ремонт дороги в Тамбовском районе, на который жалуются местные жители, еще не завершен. Работы по укладке асфальта продолжатся в ближайшее время. Об этом сообщили в ГКУ «Амурупрадор».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возле села Чуевка рассыпался недавно отремонтированный участок автодороги. По словам местных жителей, при укладке асфальта рабочие нарушили технологию и положили покрытие на песок.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника по содержанию и ремонту автомобильных дорог ГКУ «Амурупрадор» Юрий Кладинов. Юрий Сергеевич рассказал, что на мероприятия по ремонту региональных дорог Тамбовского района запланированы работы на сумму 78 миллионов рублей, в том числе ремонт региональной автомобильной дороги Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка. Ремонту подлежит в общей сложности 750 метров.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка запланировано на текущий и предстоящий годы. Ремонт участка еще не завершен. «Для восстановления покрытия предусмотрены ликвидация мест пучинообразований либо слабых мест основания на грунт с доставкой из села Максимовка, устройство основания из щебеночно-песчаных смесей толщиной слоя 15 сантиметров и устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 7 и 5 сантиметров», – сообщил Юрий Кладинов.

Для выяснения и оценки причин выявленных дефектов специалистам ГКУ «Амурупрадор» потребуется время. «После проведения проверки будут приняты меры по устранению дефекта», – заверили в ведомстве.

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#строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    4 часа назад

    "Юрий Сергеевич рассказал, что на мероприятия по ремонту региональных дорог Тамбовского района запланированы работы на сумму 78 миллионов рублей, в том числе ремонт региональной автомобильной дороги «Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка». Ремонту подлежит в общей сложности 750 метров."

    Более миллиона за 100 метров? Недурно )

  • кулибин

    кулибин
    3 часа назад

    За 10 метров

  • OT

    OT
    2 часа назад



    «Амурупрадор»: дорога в Тамбовском районе не разрушилась, ее еще ремонтируют



    В рубрику юмора "нарочно не придумаешь"

  • Пещеход

    Пещеход
    1 час назад

    идеальная отмазка для всех дорог страны

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    78 млн за 750 метров ремонта?! Это опечатка, я надеюсь?

  • heoru

    heoru
    36 минут назад

    Нет наверная не опечатка

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