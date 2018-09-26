«Амурупрадор»: дорога в Тамбовском районе не разрушилась, ее еще ремонтируют

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возле села Чуевка рассыпался недавно отремонтированный участок автодороги. По словам местных жителей, при укладке асфальта рабочие нарушили технологию и положили покрытие на песок.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника по содержанию и ремонту автомобильных дорог ГКУ «Амурупрадор» Юрий Кладинов. Юрий Сергеевич рассказал, что на мероприятия по ремонту региональных дорог Тамбовского района запланированы работы на сумму 78 миллионов рублей, в том числе ремонт региональной автомобильной дороги Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка. Ремонту подлежит в общей сложности 750 метров.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка запланировано на текущий и предстоящий годы. Ремонт участка еще не завершен. «Для восстановления покрытия предусмотрены ликвидация мест пучинообразований либо слабых мест основания на грунт с доставкой из села Максимовка, устройство основания из щебеночно-песчаных смесей толщиной слоя 15 сантиметров и устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия толщиной 7 и 5 сантиметров», – сообщил Юрий Кладинов.

Для выяснения и оценки причин выявленных дефектов специалистам ГКУ «Амурупрадор» потребуется время. «После проведения проверки будут приняты меры по устранению дефекта», – заверили в ведомстве.