В четверг в Архаринском районе пройдут выборы главы

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В Архаринском районе в четверг, 27 сентября, депутаты районного совета будут выбирать нового главу. За право занять кресло руководителя муниципального образования поборются пять человек. Среди них – нынешний исполняющий обязанности главы. В Зейском районе очередная попытка выбрать главу состоится в начале ноября.

27 сентября в 10:00 в администрации Архаринского района состоится шестнадцатое заседание районного Совета, на котором депутаты будут выбирать главу района. Комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Архаринского района рекомендовала районному Совету всех пятерых кандидатов, которые изъявили желание возглавить район.

Это Алексей Максутов – нынешний исполняющий обязанности главы района; Тамара Коротун – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Архаринского района; Елена Манаева – глава пгт Архара; Сергей Варкентин – председатель районного совета народных депутатов; Иван Адаменко – глава МО «Аркадьевский сельсовет».

Главой будет признан тот претендент, который наберет 10 голосов депутатов. Всего народных избранников в райсовете 18.

Как сообщало Амур.инфо, конкурс на замещение вакантной должности главы в Архаринском районе проводится в связи с тем, что предыдущий руководитель Дмитрий Лукьянчук досрочно сложил с себя полномочия.

Между тем главу Зейского района депутаты районного совета вновь попытаются избрать 2 ноября на очередной сессии представительного органа. Прием документов от желающих начнется с 8 и продлится до 25 октября. А 31 октября пройдет собеседование с потенциальными главами. По результатам проверки документов и проведенного собеседования конкурсная комиссия будет рекомендовать депутатам кандидатуры для голосования.

На сегодняшний день обязанности главы района временно исполняет Роман Ункунов, который на предыдущих выборах главы не добрал двух голосов. В районную администрацию он перешел из администрации Зеи, где был заместителем главы администрации города по социальным вопросам. Ддо этого он более шести лет проработал замглавы по соцвопросам Зейского района. Роман Александрович подтвердил свое намерение вновь поучаствовать в конкурсе по выбору главы.

Это будет уже четвертая попытка выбрать главу района после того, как свой пост досрочно покинул Андрей Ложечкин.

Прямые выборы глав Зейского и Архаринского района отменены с 2015 года.