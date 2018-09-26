В Благовещенске ищут злоумышленника, напавшего на пожилую женщину (видео)

В среду, 26 сентября, в Благовещенске молодой человек напал на пожилую женщину. Он избил ее и забрал сумку, в которой находились документы и деньги.

Нападение произошло около 10 часов на автобусной остановке в районе перекрестка улиц Студенческой и Институтской. «Бабушка собиралась в налоговую. При ней была крупная сумма денег, около 50 тысяч. Она была не одна, вместе с женщиной. На бабушку налетел молодой человек, сильно ее ударил, рванул сумку и убежал. В районе 16-й школы его видел мужчина, гулявший с собакой», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Дмитрий, внук пострадавшей.

О случившемся рассказала и пострадавшая.

Бабушка сразу позвонила внуку, он немедленно приехал на место происшествия. Сейчас там работает следственно-оперативная группа, кинолог с собакой. Тем временем пенсионерка позвонила в банк, чтобы заблокировать карту. Но оказалось, что сделать это без паспортных данных нельзя. А паспорт был в украденной сумке, и данных своего удостоверения личности женщина не помнит.

Женщина, находившаяся на остановке, запомнила приметы нападавшего. Это худой парень, предположительно 15–17 лет, ростом около 160–165 сантиметров, был одет в черную болоньевую куртку, под ней синяя кофта с капюшоном.

«Бабушка до сих пор не может прийти в себя, плачет. Он ее больно ударил и забрал все деньги с документами, чуть руки не оторвал. Я осмотрел все близлежащие дворы, сумку нигде не нашел пока», – добавил Дмитрий. Он просит всех, кому что-либо известно о нападении, позвонить ему по номеру: +7-963-811-07-89. Свидетелей и очевидцев произошедшего просят обратиться в полицию по номеру 02.