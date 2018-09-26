Мужчина поймал ребенка, который сорвался с 10 этажа
Находчивость проживающего в Астане 28-летнего Артема Карева сохранила жизнь семилетнему ребенку. Мальчика оставили дома одного на четверть часа, но он устал сидеть один и решил выйти погулять через окно.
Ребенок разрезал москитную сетку, повис на руках на балконе 10-го этажа и начал кричать. Стоявшие внизу люди тоже разразились криками.
На шум из окна высунулся Карев. Он понял, что люди смотрят куда-то в его сторону. Мужчина поднял глаза и заметил ребенка, который как раз в этот момент сорвался. В последнее мгновение Карев подхватил мальчика и втащил его в окно.
Мама ребенка в это время находилась во дворе. Когда женщина увидела висящего на балконе малыша, ей стало плохо.
Происходящее было снято на видео и 25 сентября размещено в Сети. Позднее Артем Карев рассказал, что знаком с мамой мальчика и здоровается с ней, сообщает Eg.ru.
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