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26сентября
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сегодня, 11:29 11

Отопительный сезон в Благовещенске на этой неделе не начнется

Отопительный сезон в Благовещенске на этой неделе не начнется
Фото: gorodberdsk.ru

Благовещенцам придется греться от альтернативных источников тепла – батареи в домах остаются холодными. Пока в городе не закончатся гидравлические испытания, отопительный сезон не начнется.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 24 сентября, во всем городе приостановили горячее водоснабжение. Осенние гидравлические испытания продлятся до 20:00 пятницы, 28 сентября. «То, как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения после 20:00 просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию», – сообщили в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Отключение горячей воды во время подготовки тепловых сетей энергетики объясняют необходимостью проверить качество проведенных ремонтных работ. Специалисты должны удостовериться, что в холода не возникнет проблем.

После того как работу системы проверят и устранят неисправности, в зависимости от температурного фона уличного воздуха будет принято решение о начале отопительного сезона. «Пока не завершились гидравлические испытания, отопительный сезон не начнется. После четверга, 27 сентября, социальные учреждения – детские сады, больницы – на свое усмотрение решат, начинать им отапливать помещения или нет. Решение по жилому фонду будет принято по погоде», – прокомментировала пресс-секретарь мэра Благовещенска Ирина Урманова.

В прошлом году отопительный сезон в Благовещенске начался 28 сентября.

Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов в течение пяти суток. Между тем в Благовещенском районе тепло в дома решили запустить раньше срока. В Белогорске отопление подключат 1 октября.

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Комментарии
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  • Wor4chun

    Wor4chun
    5 часов назад

    А не кажется вам что, перенос проверки систем из-за фестиваля можно было бы не делать. Артисты вед тоже не заграничные. В крайнем случае их можно было обеспечить бойлерами на время фестиваля.

  • Max412

    Max412
    5 часов назад



    В случае отсутствия горячего водоснабжения после 20:00 просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию», – сообщили в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».



    Красавцы. Они видать все в своих замках живут и не в курсе, что управляющие компании работают до 17, а суббота и воскресенье в управляках выходной.

  • Елена007

    Елена007
    4 часа назад

    У нас самый обычный дом, панельный, весь день открыты окна нараспашку, жарко, + 26... зимой батареи перекрываем.

  • Max412

    Max412
    4 часа назад

    Елена007

    У нас самый обычный дом, панельный, весь день открыты окна нараспашку, жарко, + 26... зимой батареи перекрываем.



    Вы, наверное, из Краснодара пишите))) или из "Амурской генерации".

    Кроме ВАС есть еще первые этажи. Даже есть на северную сторону наверняка, где уже сейчас температура в квартирах больше + 18 поднимается только на кухне, днем, при закрытых дверях, когда обед готовят.

  • архаровец77

    архаровец77
    4 часа назад

    В пятницу после 8 как начну звонить в управляйку! до самого понедельника! не смешили бы людей, а дали воду в четверг!

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    3 часа назад

    Во-первых, ничего нового не сообщили. Это и дураку понятно, что раньше, чем гидравлика закончится, не дадут отопление. Во-вторых, для начала отопительного сезона, помимо температурного режима еще нужно и постановление, подписанное мэром. В третьих, на возврат горячей воды в дома большинство УК реагируют нормально. И в большей части домов она возвратится в пятницу (не пугайтесь 20 часов), в центральных частях города так вообще (по опыту) уже после обеда начинает появляться. Один во всём этом минус - отопление. Вот тут даже УК будет не в силах помочь вам, если упыри, живущие на верхних этажах, не спустят вовремя воздух. У нас, например, в подъезде, верхняя квартира вчера опустела на ближайший месяц. И спустить воздух некому будет. Вот веселуха ждёт жильцов))

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Да еще и не холодно - прохладно. Хуже когда на улице +20 и дома батареи горячие

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    krasnovaДа еще и не холодно - прохладно. Хуже когда на улице +20 и дома батареи горячие


    Горячие батареи можно отключить приналичии спец крантика.

    А холодные никак не разогреешь.

    Я за африку и отопление.

    У нас резкоконтинентальный климат.

    И ночами на улице очень холодно,

    что сильно выхолаживает жильё.

    Но нормы подключения тепла почему то рассчитаны

    по более комфортным климатическим зонам.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    "Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов в течение пяти суток" - российская традиция: осенью надо непременно померзнуть в течение не менее пяти дней, чтобы понять - пора печь истопить

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    а потом считают заболевших ОРВИ

  • specc

    specc
    1 час назад

    кхе, вообще-то, в начале отопительного сезона батареи примерно с месяц чуть теплые, поэтому можно смело начинать отопительный сезон, это позволит просушить помещения и вечерами-ночами будет более-менее комфортно. К тому же с нас берут за отопление такие деньги, что топить должны круглый год, причем исключительно Антрацитом!

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