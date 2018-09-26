Отопительный сезон в Благовещенске на этой неделе не начнется

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», в понедельник, 24 сентября, во всем городе приостановили горячее водоснабжение. Осенние гидравлические испытания продлятся до 20:00 пятницы, 28 сентября. «То, как скоро появится горячая вода в квартирах горожан, зависит и от оперативных действий работников управляющих компаний. В случае отсутствия горячего водоснабжения после 20:00 просим благовещенцев обращаться в свою управляющую компанию», – сообщили в пресс-службе филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

Отключение горячей воды во время подготовки тепловых сетей энергетики объясняют необходимостью проверить качество проведенных ремонтных работ. Специалисты должны удостовериться, что в холода не возникнет проблем.

После того как работу системы проверят и устранят неисправности, в зависимости от температурного фона уличного воздуха будет принято решение о начале отопительного сезона. «Пока не завершились гидравлические испытания, отопительный сезон не начнется. После четверга, 27 сентября, социальные учреждения – детские сады, больницы – на свое усмотрение решат, начинать им отапливать помещения или нет. Решение по жилому фонду будет принято по погоде», – прокомментировала пресс-секретарь мэра Благовещенска Ирина Урманова.

В прошлом году отопительный сезон в Благовещенске начался 28 сентября.

Обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов в течение пяти суток. Между тем в Благовещенском районе тепло в дома решили запустить раньше срока. В Белогорске отопление подключат 1 октября.