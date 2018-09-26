Осужден водитель, по вине которого в Благовещенске погиб 4-летний ребенок
25 сентября Благовещенский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю столицы Приамурья. Мужчина был признан виновным в нарушении ПДД, в результате которого в Благовещенске произошла авария, в которой погиб 4-летний ребенок.
Судом установлено, что 18 января 2018 года водитель автомобиля Toyota Chaser выехал в зону перекрестка улиц Театральной и Зейской на желтый сигнал светофора. Там шофер не уступил дорогу автомобилю Nissan Note, допустив столкновение с ним. В результате ДТП 4-летний пассажир Nissan Note скончался на месте от полученных травм.
Суд при назначении наказания водителю учел наличие у него на иждивении малолетнего ребенка. Благовещенца приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области.
Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Благовещенска.
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