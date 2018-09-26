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26сентября
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сегодня, 11:20 3

Осужден водитель, по вине которого в Благовещенске погиб 4-летний ребенок

Осужден водитель, по вине которого в Благовещенске погиб 4-летний ребенок
Фото пресс-службы УМВД России по Амурской области

25 сентября Благовещенский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю столицы Приамурья. Мужчина был признан виновным в нарушении ПДД, в результате которого в Благовещенске произошла авария, в которой погиб 4-летний ребенок.

Судом установлено, что 18 января 2018 года водитель автомобиля Toyota Chaser выехал в зону перекрестка улиц Театральной и Зейской на желтый сигнал светофора. Там шофер не уступил дорогу автомобилю Nissan Note, допустив столкновение с ним. В результате ДТП 4-летний пассажир Nissan Note скончался на месте от полученных травм.

Суд при назначении наказания водителю учел наличие у него на иждивении малолетнего ребенка. Благовещенца приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Благовещенска.

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#дети #ДТП #происшествия #суды #транспорт


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Комментарии
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  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    3 часа назад

    Что-то не написали про ребенка в итоге - были ли он пристегнут, находился ли в автокресле. Конечно, не факт, что оно спасло бы ребенку жизнь, косточки хрупкие. Но кто знает, может ремень удержал бы его и не допустил удара черепом и шеей, соответственно перелома.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    3 часа назад

    И да - давно пора ужесточать наказание за проезд на желтый/красный. А то где палец водителю показали, так там они и всю руку готовы оттяпать (образно). Половина железно смело едет на желтый и красный, хотя еще имеет возможность остановиться ДО перекрестка, когда зеленый мигает.

  • 123654

    123654
    3 часа назад

    Любопытная Варвара

    Что-то не написали про ребенка в итоге - были ли он пристегнут, находился ли в автокресле. Конечно, не факт, что оно спасло бы ребенку жизнь, косточки хрупкие. Но кто знает, может ремень удержал бы его и не допустил удара черепом и шеей, соответственно перелома.



    Ребенок был пристегнут ремнем безопасности с "фест", как раз таки ремень безопасности послужил причиной асфиксии.

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