Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 5

В Свободном отопительный сезон начнется на следующей неделе

В Свободном отопительный сезон начнется на следующей неделе
Фото: www.alekseevsk.ru

Работы на теплосетях в Свободном заканчиваются. Подрядчики, занимающиеся реконструкцией теплосетей, дали три дня на завершение работ. Они ведутся в две смены.

«В понедельник температура воздуха достигнет отметки в минус два градуса по прогнозу. В четверг мы планируем начать отопительный сезон, и это нельзя сделать в городе частями, – сказал и.о. главы города Владимир Константинов. – Значит, работы здесь должны быть закончены за эти три дня, максимум».

Было принято решение о работе в две смены. Теперь рабочие будут находиться на объекте с 6:00 до 21:00. Также сюда зайдет дополнительная бригада сварщиков.

ООО «Подрядчик», выигравшее аукцион на проведение работ на данном участке, задержало работы из-за того, что долго шли техника и люди из Иркутской области, где расположена фирма. Работы по графику не выполнялись. Из-за нехватки сил компания привлекла субподрядную организацию из другого региона. Для контроля здесь установлены видеокамеры.

На объекте за это время с проверками побывали министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает Алексеевский городской сайт.

Просмотров всего: 1126

#ЖКХ #Свободный


Общество 11

Отопительный сезон в Благовещенске на этой неделе не начнется
Общество 2

Благовещенцы, оставшиеся без воды, нашли собственника запертой квартиры
Общество

В Благовещенском районе досрочно начался отопительный сезон
Общество 2

1 октября в Благовещенске начнется акция «Чистый город»
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Аня2828

    Аня2828
    5 часов назад

    как так? ))

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    сливают Константинова

  • Алиса Федорова

    Алиса Федорова
    4 часа назад

    Константинова не сливают, ему просто гадит предшественник со своего личного ресурса, который эту кашу и заварил. Его не посадили еще что ли??? А то он так "конфликтами интересов" увлёкся,что весь город в гектар бесплатный превратил. Константинову удачи! Хороший мужик, вывезет город. Собака лает -караван идёт, на это тявканье и внимание обращать не стоит.

  • Алиса Федорова

    Алиса Федорова
    4 часа назад

    https://www.gzt-sv.ru/news/99376-svobodnyj-zubam-tolko-silnym Вот и еще одно подтверждение, что свободненцы умнее прежнего с его свитой, коменты красноречивы

  • starco

    starco
    47 минут назад

    Братеев1сливают Константинова


    Константинова если кто и сливает - так это его замы. Точнее, не сливают - а подставляют. Константинов появился в Свободном 18 июля, - к этому времени в городе должны были идти масштабные работы, а по факту - и конь не валялся. Ни асфальтирования, ни ремонта теплосетей, ни благоустройства - НИ-ЧЕ-ГО. Романов был в подвешенном состоянии, но замы-то его должны были работать. А сейчас Константинов носится по объектам и в ручном режиме пытается разбираться с подрядчиками, причем с такими проблемами, которые, опять же, обязаны решать его заместители и начальники управлений, а не он лично.

    Вообще, впервые за 15 лет в городе появился руководитель, разбирающийся в ЖКХ и строительстве. Не бизнесмен, не политик, да ещё беспартийный (к великому сожалению некоторых). Человек, которому вполне по силам навести порядок в городском хозяйстве. Два месяца он всего руководит городом, что вы хотите, чтобы он взмахом волшебной палочки решил проблемы города, копившиеся 27 лет? Он сиюминутных обещаний не даёт, и вообще - старается избегать неконкретных заявлений, каждый раз напоминая всем, что он недавно в городе и не готов делать скоропалительных выводов и уж тем более - принимать скоропалительное решение по тому или иному вопросу.

    Реальную альтернативу из местных ему в городе выставить не сможет ни однаполитическая партия. Потому что по уровню компетентности в муниципальной деятельности и решению злободневных проблем в ЖКХ, благоустройстве города, строительстве - и рядом никто не валялся. Да, тот же Мирошин в городе на виду и на слуху - но он политик, а не хозяйственник. Я тоже могу ходить и тыкать пальцем "это не сделано, это не так сделано" - в Свободном для этого непаханное поле. Вот пусть он возглавляет СНД Свободного, пусть контролирует работу администрации, возрождает ТОСы и т.д. и т.п. - но руководить городом должен на текущем этапе именно грамотный управленец с опытом работы в тех направлениях, которые требуются по ФЦП развития Свободного. И желательно - беспартийный, чтобы политические предпочтения не мешали работе.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь