В Свободном отопительный сезон начнется на следующей неделе

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Работы на теплосетях в Свободном заканчиваются. Подрядчики, занимающиеся реконструкцией теплосетей, дали три дня на завершение работ. Они ведутся в две смены.

«В понедельник температура воздуха достигнет отметки в минус два градуса по прогнозу. В четверг мы планируем начать отопительный сезон, и это нельзя сделать в городе частями, – сказал и.о. главы города Владимир Константинов. – Значит, работы здесь должны быть закончены за эти три дня, максимум».

Было принято решение о работе в две смены. Теперь рабочие будут находиться на объекте с 6:00 до 21:00. Также сюда зайдет дополнительная бригада сварщиков.

ООО «Подрядчик», выигравшее аукцион на проведение работ на данном участке, задержало работы из-за того, что долго шли техника и люди из Иркутской области, где расположена фирма. Работы по графику не выполнялись. Из-за нехватки сил компания привлекла субподрядную организацию из другого региона. Для контроля здесь установлены видеокамеры.

На объекте за это время с проверками побывали министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает Алексеевский городской сайт.