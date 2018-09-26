Бывший родственник Дэвида Бекхэма использовал его имя, чтобы украсть 1 миллион долларов

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Один из бывших родственников Дэвида Бекхэма (David Beckham), 39-летний Даррен Флуд, вскоре может сесть в тюрьму. Сейчас в Англии его судят по делу о мошенничестве. По мнению обвинения, мужчина использовал факт родства с 43-летним футболистом для того, чтобы обманывать людей.

Даррен Флуд – бывший муж Луизы Адамс, младшей сестры Виктории Бекхэм. Они поженились в 2009 году и прожили вместе 5 лет. Еще в браке Флуд вместе с сообщниками создал компанию по торговле «редкоземельными элементами» The Commodities Link. Они призывали клиентов вложиться в их бизнес по покупке мелких партий редких металлов, очень ценящихся на рынке, и обещали большую прибыль. Так им удалось привлечь инвестиции на 1 миллион долларов.

Мошенники искали богатых клиентов, готовых вложиться в прибыльное дело. А чтобы казаться более респектабельными, невзначай упоминали, что Флуд – зять Дэвида Бекхэма. Также невзначай рассказывали о том, что Дэвид Бекхэм активно поддерживает бизнес.

На самом деле рынка перепродажи редкоземельных элементов нет. Если какой-либо компании необходимо приобрести тот или иной металл, она покупает ее у поставщика, и размер закупки определяется тоннами, сообщает Kinooboz.su.