Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:11 0

Бывший родственник Дэвида Бекхэма использовал его имя, чтобы украсть 1 миллион долларов

Бывший родственник Дэвида Бекхэма использовал его имя, чтобы украсть 1 миллион долларов
Фото: cosmo.ru

Один из бывших родственников Дэвида Бекхэма (David Beckham), 39-летний Даррен Флуд, вскоре может сесть в тюрьму. Сейчас в Англии его судят по делу о мошенничестве. По мнению обвинения, мужчина использовал факт родства с 43-летним футболистом для того, чтобы обманывать людей.

Даррен Флуд – бывший муж Луизы Адамс, младшей сестры Виктории Бекхэм. Они поженились в 2009 году и прожили вместе 5 лет. Еще в браке Флуд вместе с сообщниками создал компанию по торговле «редкоземельными элементами» The Commodities Link. Они призывали клиентов вложиться в их бизнес по покупке мелких партий редких металлов, очень ценящихся на рынке, и обещали большую прибыль. Так им удалось привлечь инвестиции на 1 миллион долларов.

Мошенники искали богатых клиентов, готовых вложиться в прибыльное дело. А чтобы казаться более респектабельными, невзначай упоминали, что Флуд – зять Дэвида Бекхэма. Также невзначай рассказывали о том, что Дэвид Бекхэм активно поддерживает бизнес.

На самом деле рынка перепродажи редкоземельных элементов нет. Если какой-либо компании необходимо приобрести тот или иной металл, она покупает ее у поставщика, и размер закупки определяется тоннами, сообщает Kinooboz.su.

Просмотров всего: 47

#происшествия #шоу-бизнес


Происшествия 1

Следствие опровергло слухи о криминальной смерти благовещенской пенсионерки
Происшествия

В Свободненском районе утонул мужчина
Общество

Жители трех районов Приамурья, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Происшествия 1

В Благовещенске произошло массовое ДТП (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь