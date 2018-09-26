Следствие опровергло слухи о криминальной смерти благовещенской пенсионерки

В социальных сетях люди делились предположениями и домыслами по поводу трагедии: «Ее нашли мертвой, все золото, которое на ней было, снято», «Почему СМИ всегда все умалчивает?», «А того, кто это ее убил, нашли?»

«25 августа в СУ СК по Амурской области был зарегистрирован материал проверки по факту обнаружения тела женщины. В течение месяца проводились экспертизы. Никаких данных, указывающих на то, что смерть была криминальной или насильственной, нет. 24 сентября вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК "Отсутствие события преступления". Смерть не носит криминальный характер, у женщины была болезнь сердца. Все личные вещи были при ней», – сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.