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26сентября
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сегодня, 10:40 0

В Свободненском районе утонул мужчина

В Свободненском районе утонул мужчина
Фото: sb.by

В Свободненском районе произошла трагедия. Житель села Костюковка 1954 года рождения вечером 25 сентября отправился на рыбалку и утонул.

Около 10 часов вечера 25 сентября весь личный состав пожарного поста при ПЧ-65 села Костюковка был поднят по тревоге. Поступила информация о том, что житель этого населенного пункта около 6 часов вечера уехал на рыбалку на озеро в 3 километрах от села и на звонки не отвечает.

На место выехали глава поселения и сотрудники пожарного поста. С помощью фонариков они осмотрели озеро, и на его середине возле высокой травы обнаружили лодку пропавшего амурчанина. Подплыв к ней, сотрудники обнаружили утонувшего мужчину. Его тело извлекли из воды.

Случившимся занимается полиция, сообщает в своем Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ.

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