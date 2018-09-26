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26сентября
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Амурский ОНФ: территория благовещенской школы № 2 благоустроена благодаря активистам

Амурский ОНФ: территория благовещенской школы № 2 благоустроена благодаря активистам
Фото: onf.ru

В Общероссийском народном фронте Амурской области сообщают, что активисты добились благоустройства территории школы № 2 города Благовещенска: в школьном дворе заменили плохой асфальт. Об этом говорится на сайте ведомства.

На ненадлежащее состояние асфальтового покрытия территории учебного заведения общественникам в ноябре 2016 года пожаловались представители школьного родительского комитета, рассказывают в амурском отделении.

«По инициативе активистов ОНФ, прокуратура Благовещенска провела в общеобразовательном учреждении проверку, в ходе которой выявились нарушения санитарных правил и норм, предъявляемых к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, а также статьи 41 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Правоохранители, в частности, установили, что на территории школы ненадлежащим образом обустроены беговые дорожки и спортивная площадка, не предусмотрен дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами. Занятия по физической культуре в теплое время года проводились, в том числе и на асфальтном покрытии, что не позволяло в полном объеме обеспечить безопасность пребывания учеников в образовательной организации», – говорится на сайте регионального отделения Общероссийского народного фронта в Амурской области.

В связи с этим руководителям городского управления образования и школы № 2 было внесено два прокурорских представления об устранении нарушений законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В июне 2018 года администрация Благовещенска объявила аукцион по поиску подрядной организации на проведение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия территории школы. Из городского бюджета на эти цели было выделено более 4 миллионов рублей. Уже в конце августа строители завершили ремонт, произведя, согласно контрактным обязательствам, обустройство отмостки и укладку нового асфальта.

С качеством и объемом проведенных работ общественники смогли ознакомиться в начале нового учебного года. Активисты ОНФ провели с учащимися школы встречу в рамках всероссийской акции Народного фронта «Урок России». Одновременно эксперты побывали в обновленном школьном дворе и оценили труд строителей.

«По завершении всех необходимых работ территория образовательного учреждения значительно преобразилась. Школа заметно изменила свой облик, стала краше, а главное – безопаснее для школьников и учителей. Городским властям и строителям удалось обеспечить более комфортные условия для их работы и учебы», – отметил член регионального штаба ОНФ в Амурской области Владимир Жовтик.

Фото: региональное отделение Общероссийского народного фронта в Амурской области

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#строительство #финансы #школа


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Комментарии
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  • O.Z.

    O.Z.
    26 минут назад

    Сначала с родителей деньги на новый асфальт собрали, со всей школы. А потом вообще за бюджетный счет сделали. Интересно, а куда ушли тогда собранные деньги?

  • Братеев1

    Братеев1
    18 минут назад

    а почему на этом дворе Калита пиарилась?

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