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26сентября
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сегодня, 10:22 0

Жители трех районов Приамурья, пострадавшие от паводка, получили выплаты

Жители трех районов Приамурья, пострадавшие от паводка, получили выплаты
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области продолжаются выплаты гражданам, которые пострадали в результате прохождения паводка. Он привел к подтоплению 52 жилых домов (57 квартир): в Благовещенске – 16 домов (19 квартир), в Ивановском районе – 3 домов (4 квартир), в Мазановском районе – 31 дома, в Серышевском районе – 2 домов (3 квартир).

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, собственникам пострадавших жилых помещений Серышевского, Мазановского и Ивановского районов уже осуществлены выплаты из областного (1 140 000 рублей) и муниципальных (1 140 000 рублей) бюджетов. По состоянию на 25 сентября не проведены выплаты в Благовещенске – обработаны пакеты документов, представленные собственниками только 9 квартир. Собственники 10 квартир до настоящего времени не представили необходимые документы.

Гражданам, утратившим свой урожай в результате паводка, оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. В полном списке – 695 амурчан. К сегодняшнему дню выплаты уже получили 511 человек из Серышевского (26), Магдагачинского (29), Мазановского (148), Шимановского (13) и Ивановского (295) районов. Оставшиеся пострадавшие Ивановского (151 человек) и Благовещенского (33) районов получат выплаты согласно распоряжениям правительства области, до 11 октября 2018 года.

По данным министерства сельского хозяйства Амурской области, в Приамурье из-за паводка пострадало 191 сельхозпредприятие в 15 районах. Согласно заключению по результатам экспертной оценки ущерба, погибло площадей посевов в 125 354,9 гектара. В середине августа весь пакет документов с материалами о гибели объектов растениеводства был направлен в Минсельхоз России. По результатам решения вопроса на федеральном уровне о выделении и направлении в Амурскую область средств федерального бюджета был получен положительный ответ. В настоящее время сумма компенсационных выплат уточняется.

Также в результате паводка размыло 74 участка дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью более 80 километров – на территориях Благовещенского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Свободненского, Серышевского, Сковородинского, Тындинского и Шимановского районов.

На восстановление автомобильных дорог регионального и местного значения, пострадавших от летнего паводка, из областного бюджета в 2018 году выделено 80 миллионов рублей.

Все мероприятия по ликвидации последствий паводка находятся на особом контроле правительства Амурской области.

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#наводнение #происшествия #финансы


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