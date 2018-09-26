Кожвендиспансер приглашает амурчан на день открытых дверей

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Амурский областной кожно-венерологический диспансер готовится провести день открытых дверей. Акция состоится в следующую субботу, 6 октября, с 8 часов до 15 часов. Все желающие в возрасте от 18 до 45 лет смогут бесплатно пройти обследование на инфекции, передаваемые половым путем.

«Акция пройдет под девизом "Мы заботимся о самом ценном". Ее главная цель – повысить качество репродуктивного здоровья амурчан. Эту работу мы проводим в соответствии с планом мероприятий министерства здравоохранения Амурской области», – отметил главный врач АОКВД Александр Платонов.

В обследовании будут задействованы три бригады медицинских работников – врачей, имеющих высшие квалификационные категории по специальности «дерматовенерология». У всех обратившихся возьмут анализы на наличие инфекций, передаваемых половым путем – герпеса, сифилиса, хламидиоза, вируса папилломы человека.

Кожвендиспансер находится в Благовещенске по адресу: улица Новая, 41. Как сообщает министерство здравоохранения Амурской области, для удобства пациентов организована предварительная запись по номеру +7-909-810-88-05. Звонки принимаются в рабочее время с 9 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.