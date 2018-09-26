В Благовещенске произошло массовое ДТП (видео)

Кадр: видео instagram.com/blag_dtp

Вечером 25 сентября в Благовещенске, в районе перекрестка улицы Институтской и Новотроицкого шоссе, произошло ДТП, участниками которого стали четыре автомобиля. Машины столкнулись по цепочке, видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в районе здания № 120/3 по улице Текстильной в 18:51. Люди в ней не пострадали, только автомобили. Обстоятельства ДТП станут известны позже. В социальных сетях отмечают, что происшествие вызвало сильный дорожный затор. Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

Александр Авдеев