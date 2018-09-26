Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:59 0

Работу властей Амурской области можно будет оценить с помощью «Народной карты»

Работу властей Амурской области можно будет оценить с помощью «Народной карты»
Фото: vsesvoi43.ru

Подать своё обращение (жалобу) на ямы, свалки и какие-либо нарушения на территории городов и районов области жители смогут на интернет-ресурсе «Открытый регион» в разделе «Народная карта». Разработчиком проекта выступило управление информатизации области.

Ресурс предназначен для сбора, анализа и предоставления информации, поступающей от государственных и негосударственных организаций. Помимо этого, сайт будет собирать и обрабатывать информацию, получаемую от граждан в результате опросов мнений. На основе этих данных будут проводить оценку эффективности деятельности органов муниципальной власти в регионе.

Основное предназначение данного сайта – это организация сбора, учета и обработки обращений граждан. Для этого на нем будет организован сервис «Личный кабинет» гражданина, через который амурчане получат возможность подать обращение, отследить его движение по инстанциям и получить ответ. По установленным критериям жители смогут оценить работу органа власти района или города через сервис «Оцени деятельность органа муниципальной власти».

Как предполагают разработчики, данные будут представляться в виде графиков и рейтингов, на основе которых станет понятно, где идет нарастание проблем и по какому направлению.

Помимо указанных сервисов, на сайте появятся разделы: экспертиза проектов НПА, открытый бюджет, открытые данные, противодействие коррупции, неформальная занятость, оценка регулирующего воздействия.

Просмотров всего: 349

#интернет #мэрия #областная власть


Экономика 4

На соцподдержку амурчан в 2019-2021 гг. планируют направить более 40 миллиардов
Общество 40

Губернатор Приамурья экспромтом проверил поликлиники Благовещенска
Общество 7

Благовещенцев смутил гроб посреди улицы

Общество 22

В Благовещенске спилят 500 деревьев
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь