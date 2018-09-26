Работу властей Амурской области можно будет оценить с помощью «Народной карты»

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Подать своё обращение (жалобу) на ямы, свалки и какие-либо нарушения на территории городов и районов области жители смогут на интернет-ресурсе «Открытый регион» в разделе «Народная карта». Разработчиком проекта выступило управление информатизации области.

Ресурс предназначен для сбора, анализа и предоставления информации, поступающей от государственных и негосударственных организаций. Помимо этого, сайт будет собирать и обрабатывать информацию, получаемую от граждан в результате опросов мнений. На основе этих данных будут проводить оценку эффективности деятельности органов муниципальной власти в регионе.

Основное предназначение данного сайта – это организация сбора, учета и обработки обращений граждан. Для этого на нем будет организован сервис «Личный кабинет» гражданина, через который амурчане получат возможность подать обращение, отследить его движение по инстанциям и получить ответ. По установленным критериям жители смогут оценить работу органа власти района или города через сервис «Оцени деятельность органа муниципальной власти».

Как предполагают разработчики, данные будут представляться в виде графиков и рейтингов, на основе которых станет понятно, где идет нарастание проблем и по какому направлению.

Помимо указанных сервисов, на сайте появятся разделы: экспертиза проектов НПА, открытый бюджет, открытые данные, противодействие коррупции, неформальная занятость, оценка регулирующего воздействия.