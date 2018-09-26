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26сентября
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сегодня, 09:55 1

Благовещенцы, оставшиеся без воды, нашли собственника запертой квартиры

Благовещенцы, оставшиеся без воды, нашли собственника запертой квартиры
Фото: tumix.ru

Благодаря ИА «Амур.инфо» в Благовещенске удалось найти собственника квартиры, из-за порыва в которой 17 квартир остались без воды. Как сообщил корреспонденту информагентства житель дома Олег Виноградов, проблема с отсутствием водоснабжения решилась утром в среду, 26 сентября.

«С минуту на минуту состоится комиссия. Воду вот-вот дадут. Мы нашли собственника квартиры», – рассказал мужчина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одной из квартир дома № 6 по улице имени 50-летия Октября произошла коммунальная авария. Стояк водоснабжения пришлось отключить. В результате в девятиэтажке 17 квартир остались без воды. Это произошло в воскресенье, 23 сентября. При этом попасть в жилье, где случился порыв, невозможно: никто не знал, как найти собственника помещения, а без его согласия войти внутрь можно только по санкции прокурора.

«После вашей публикации со мной связались люди, которые могут узнать, кто собственник квартиры. Жаль, что правоохранительные органы этого не сделали, хотя могли. Закон законом, но есть вещи и неофициальные, – говорит Олег Виноградов. – Выяснилось, что в квартире никто не прописан, но удалось найти собственника жилья. Зная его данные, удалось определить, где он проживает. Собственник находится в Благовещенске, думаю, в ближайшее время проблема разрешится. Воды не было все воскресенье, понедельник, вторник, среда – то есть, четвертый день пошел».

За день до порыва из квартиры съехали жильцы. А ночью в доме начался потоп. Пришлось экстренно перекрывать воду. В среду, 26 сентября, в 9:58 вода вернулась в квартиры.

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#ЖКХ #происшествия


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Комментарии
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  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    а теперь надо собственнику жильцов ловить, при помощи АИ, съехавших. Специально нагадили включив воду понемногу и затопили этажи, должны возместить затраты по ремонту.

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