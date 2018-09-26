Благовещенцы, оставшиеся без воды, нашли собственника запертой квартиры

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«С минуту на минуту состоится комиссия. Воду вот-вот дадут. Мы нашли собственника квартиры», – рассказал мужчина.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в одной из квартир дома № 6 по улице имени 50-летия Октября произошла коммунальная авария. Стояк водоснабжения пришлось отключить. В результате в девятиэтажке 17 квартир остались без воды. Это произошло в воскресенье, 23 сентября. При этом попасть в жилье, где случился порыв, невозможно: никто не знал, как найти собственника помещения, а без его согласия войти внутрь можно только по санкции прокурора.

«После вашей публикации со мной связались люди, которые могут узнать, кто собственник квартиры. Жаль, что правоохранительные органы этого не сделали, хотя могли. Закон законом, но есть вещи и неофициальные, – говорит Олег Виноградов. – Выяснилось, что в квартире никто не прописан, но удалось найти собственника жилья. Зная его данные, удалось определить, где он проживает. Собственник находится в Благовещенске, думаю, в ближайшее время проблема разрешится. Воды не было все воскресенье, понедельник, вторник, среда – то есть, четвертый день пошел».

За день до порыва из квартиры съехали жильцы. А ночью в доме начался потоп. Пришлось экстренно перекрывать воду. В среду, 26 сентября, в 9:58 вода вернулась в квартиры.