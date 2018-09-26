Забайкалье планируют перевести в Дальневосточный федеральный округ

Фото: instagram.com/ministrlive

Регионы Забайкалья могут включить в границы Дальневосточного федерального округа. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил министр по развитию Дальнего Востока, экс-губернатор Приамурья Александр Козлов. Судя по его комментарию, министр не против изменения границ макрорегиона.

«Делюсь последними событиями. Присоединить или оставить? Сейчас обсуждается вопрос о включении в компетенцию нашего министерства Забайкальского края. Проговаривается два варианта. Либо включить регионы Забайкалья в границы Дальневосточного федерального округа (то есть изменить границы). Либо не включать, а просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на Забайкальские регионы (в плане создания ТОР, получения гектара и другие программы развития). От себя скажу так... дальневосточники – люди гостеприимные!» – написал Александр Козлов.

Он также спросил мнение своих подписчиков по поводу возможных изменений. Отозвались более ста человек. Их мнения разделились.

«Можно даже и Иркутск присоединить, но, если на Дальнем Востоке отсутствует элементарное авиасообщение, какой смысл этих институтов? Полеты раз в неделю тормозят развитие», – таково мнение одного из подписчиков.

«Надо понимать, что это присоединение или распространение должно быть подкреплено дополнительными финансами, расширением штата министерства и входящих в него структур и так далее. Если реально дадут на развитие забытых богом территорий деньги, то почему нет», – высказалась еще одна подписчица.

«Я родилась в Забайкалье, живу сейчас на Дальнем Востоке. Мое личное мнение – включать однозначно. Я вижу, как меняются в лучшую сторону условия жизни на ДВ и как все рушится в Забайкалье. Может, после включения, что-то изменится в моем родном Забайкалье», – написала одна из жительниц Дальнего Востока.

«Нет. Взялись бы за отток населения с Дальнего Востока», – предложил еще один человек.

Между тем решение о переводе Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный находится на рассмотрении у зампреда правительства России – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Возможность перевода Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный сейчас находится на рассмотрении заместителя председателя правительства Юрия Трутнева, который должен выступить с соответствующим докладом перед премьер-министром Дмитрием Медведевым», – сообщил глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Как рассказал сенатор, Минвостокразвития и Минэкономразвития уже дали положительное заключение. Нет пока решения Минфина.

«17 июля я выступал перед председателем правительства с предложением включить Забайкалье в ДФО, и он это предложение поддержал. Однако он считает, что предложение нужно доработать с учетом мнений министерств», – сказал Мельниченко.

Многие меры господдержки социально-экономического развития приграничных территорий для Дальневосточного федерального округа, распространяются на субъекты Забайкалья, сообщает «Парламентская газета».