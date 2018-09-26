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26сентября
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сегодня, 10:00 11

Забайкалье планируют перевести в Дальневосточный федеральный округ

Забайкалье планируют перевести в Дальневосточный федеральный округ
Фото: instagram.com/ministrlive

Регионы Забайкалья могут включить в границы Дальневосточного федерального округа. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил министр по развитию Дальнего Востока, экс-губернатор Приамурья Александр Козлов. Судя по его комментарию, министр не против изменения границ макрорегиона.

«Делюсь последними событиями. Присоединить или оставить? Сейчас обсуждается вопрос о включении в компетенцию нашего министерства Забайкальского края. Проговаривается два варианта. Либо включить регионы Забайкалья в границы Дальневосточного федерального округа (то есть изменить границы). Либо не включать, а просто распространить действия институтов развития Дальнего Востока на Забайкальские регионы (в плане создания ТОР, получения гектара и другие программы развития). От себя скажу так... дальневосточники – люди гостеприимные!» – написал Александр Козлов.

Он также спросил мнение своих подписчиков по поводу возможных изменений. Отозвались более ста человек. Их мнения разделились.

«Можно даже и Иркутск присоединить, но, если на Дальнем Востоке отсутствует элементарное авиасообщение, какой смысл этих институтов? Полеты раз в неделю тормозят развитие», – таково мнение одного из подписчиков.

«Надо понимать, что это присоединение или распространение должно быть подкреплено дополнительными финансами, расширением штата министерства и входящих в него структур и так далее. Если реально дадут на развитие забытых богом территорий деньги, то почему нет», – высказалась еще одна подписчица.

«Я родилась в Забайкалье, живу сейчас на Дальнем Востоке. Мое личное мнение – включать однозначно. Я вижу, как меняются в лучшую сторону условия жизни на ДВ и как все рушится в Забайкалье. Может, после включения, что-то изменится в моем родном Забайкалье», – написала одна из жительниц Дальнего Востока.

«Нет. Взялись бы за отток населения с Дальнего Востока», – предложил еще один человек.

Между тем решение о переводе Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный находится на рассмотрении у зампреда правительства России – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

«Возможность перевода Забайкальского края из Сибирского федерального округа в Дальневосточный сейчас находится на рассмотрении заместителя председателя правительства Юрия Трутнева, который должен выступить с соответствующим докладом перед премьер-министром Дмитрием Медведевым», – сообщил глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Как рассказал сенатор, Минвостокразвития и Минэкономразвития уже дали положительное заключение. Нет пока решения Минфина.

«17 июля я выступал перед председателем правительства с предложением включить Забайкалье в ДФО, и он это предложение поддержал. Однако он считает, что предложение нужно доработать с учетом мнений министерств», – сказал Мельниченко.

Многие меры господдержки социально-экономического развития приграничных территорий для Дальневосточного федерального округа, распространяются на субъекты Забайкалья, сообщает «Парламентская газета».

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Не гоже в присутствии президента пальчик оттопыривать. Учиться манерам надо бы

  • ay

    ay
    59 минут назад

    Ради красивых циферок присоединяют? А то отток, упадок и т.д.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    54 минуты назад

    Ну, вот!!! Царь же сказал, что главной задачей Дальнего Востока - увеличение численности населения, а за счёт чего, не уточнил... Больше всего понравился комент: "Я родилась в Забайкалье, живу сейчас на Дальнем Востоке. Мое личное мнение – включать однозначно. Я вижу, как меняется в ЛУЧШУЮ сторону условия жизни на ДВ и, как ВСЁ РУШИТСЯ в Забайкалье..." МОЛОДЕЦ (!!!)... А Че? Давайте сразу к Москве, там ещё лучше!!!

  • ay

    ay
    45 минут назад

    Я так думаю, что рушится не только Забайкалье. В ЕАО чтоль лучше? По глАмурке 13 лет колешу в командировках - насмотрелся на руины. Не, на бумагах-то всё ОК. А в реале даже в рабочих кабинетах бывала и сырость, и плесень, и треснутые стёклы, и крупные муравьи, мокрички и прочая жывность. Да, и удобства на улицах. Неотапливаемые))) А на бумагах - красота. Ну. Даже ноги брить не надо Сирии (ДНР, ЛНР, Абхазии) помочь можно.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    37 минут назад

    СССР развалили точь в точь такие милые очковтиратели и жополизы/ Лозунги и рассказы про "как хорошо жить и сдохнуть в стране родной"с калашом в дерьме по горло.

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    32 минуты назад

    Бредятина.

    С Дальним Востоком справиться не могут, еще и депрессивное Забайкалье в ДФО включить.

  • Nakamura

    Nakamura
    27 минут назад

    Сколько наблюдаю за бодрячком, столько и задаюсь вопросом, как можно быть таким .....м? И ЭТО чудо называется министром

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Nakamura

    Сколько наблюдаю за бодрячком, столько и задаюсь вопросом, как можно быть таким .....м? И ЭТО чудо называется министром



    Государя же всё устраивает. Ладно бы зам толковые были. Но нет. И замы не всегда они опытные. В вертикали толковых людей чертовски мало.

  • invv

    invv
    18 минут назад

    Да ведь замов подбирают по своему образу и подобию.

  • Братеев1

    Братеев1
    16 минут назад

    у малого глупое выражение лица

  • Nikodim

    Nikodim
    7 минут назад

    умилило фото. взгляд на бодрячка у Путина как на клоуна, а у Трутнева в глазах читается "бл... не ляпнул бы чего лишнего". по теме: самый главный вопрос зачем? на дв все проблемы разгребли? вот когда отрапортуете, что население достигло тех самых 8 млн и стремиться больше, причем не за счет жителей бывших советских республик, когда хоть один тор наконец-то реализуется по настоящему и принесет казне деньги, когда по настоящему, а не на бумагах жители почувствуют условия своей жизни на дв хоть как-то сопоставимые с западом и странами соседями, вот тогда присоединяйте и забайкалье и Хоккайдо и северную Корею. а так привычная ИБД.

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