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26сентября
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сегодня, 09:22 1

Акушерку из Приамурья признали одной из лучших в России

Акушерку из Приамурья признали одной из лучших в России
Фото: instagram.com/gauz_ao_aokb

Акушерка из Приамурья Ольга Лянг стала призером всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучшая акушерка» она заняла третье место.

С этим достижением Ольгу в своем Инстаграме поздравила Амурская областная клиническая больница. Амурчанка работает в родильном отделении Амурского областного перинатального центра в течение 19 лет. Ольга Иосифовна имеет высшую квалификационную категорию, а коллеги по работе считают ее грамотным и ответственным сотрудником.

«Своими практическими навыками она делится с молодыми специалистами, за свое трудолюбие, целеустремленность и профессионализм награждена благодарностями и грамотами администрации больницы. Администрация, профсоюзная организация и весь коллектив больницы поздравляет Ольгу Иосифовну с замечательной победой в конкурсе. Мы гордимся вашими успехами!» – сказано в Инстаграме.

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#дети #здоровье #конкурсы

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    Умница!

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