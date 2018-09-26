В Благовещенском районе досрочно начался отопительный сезон

Фото: администрация Благовещенского района

Администрации населенных пунктов Благовещенского района решили раньше обычного начать отопительный сезон. Дожидаться, когда среднесуточная температура достигнет +8 градусов, не стали.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района, запуск системы отопления производится по графику, в соответствии с постановлениями администраций сельсоветов, с 17 по 26 сентября.

Уже «в тепле» детские сады в селах Усть-Ивановка, Михайловка, Сергеевка, Марково, Гродеково, Новопетровка., Волково. Новотроицкое, Чигири и Игнатьево. В села Усть-Ивановского и Грибского сельсоветов тепло пойдет в среду, 26 сентября.

Тем временем продолжаются мероприятия по заготовке твердого топлива. На всех котельных в районе создан неснижаемый запас топлива. Сейчас в наличии около 6 000 тонн топлива – этого хватит больше чем на два месяца работы.