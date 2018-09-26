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В Свободненском районе лоб в лоб столкнулись внедорожник и «Жигули»

В Свободненском районе лоб в лоб столкнулись внедорожник и «Жигули»
Фото: gzt-sv.ru

25 сентября во второй половине дня в Свободненском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Участниками ДТП стали внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка «Жигули».

Авария случилась на трассе Благовещенск – Свободный, недалеко от поворота на село Новгородка, пишет Gzt-sv.ru. Отмечается, что в ней пострадал мужчина. Однако в пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили о двух пострадавших. Это водители «Жигулей» 1986 года рождения и Land Cruiser 1961 года рождения. Их доставили в больницу.

Очевидцы ДТП предполагают, что водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу. По неподтвержденной информации, водитель отечественного авто находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    2 часа назад

    100% у жигулиста страховки нет, да и у него самого нишиша, только х.. и душа. Сочувствую владельцу прадо, востанавливать за свой счет придется.

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