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Пассажирский поезд Благовещенск – Чита задержали из-за схода 15 вагонов

Пассажирский поезд Благовещенск – Чита задержали из-за схода 15 вагонов
Фото: tdesant.ru

25 сентября в 19:24 по амурскому времени на перегоне Куэнга – Приисковая Забайкальской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Был нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону приостановили. Были задержаны несколько пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, задержали пассажирские поезда дальнего следования № 7 Владивосток – Новосибирск, № 391 Благовещенск – Чита, № 99 Владивосток – Москва и № 100 Москва – Владивосток. Также по станции Приисковая был задержан пригородный пассажирский поезд № 6212 Шилка – Чернышевск-Забайкальский, пассажиров которого к месту назначения доставляют автобусом.

Для пассажиров задержанных поездов дальнего следования организовано питание.

Отмечается, что люди не пострадали, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направили три восстановительных поезда.

На месте схода работает комиссия Забайкальской железной дороги. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.

Причины случившегося устанавливаются.

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#происшествия #транспорт


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