У Козерогов напряженный день, Скорпионам не стоит навязывать свое мнение: прогноз на 26 сентября

Восход Солнца: 06:21

Заход Солнца: 18:20

Солнце в Весах.

Овен. Все, что задумано, осуществится, поэтому возьмите под контроль поток сознания и будьте осторожны в своих желаниях.

Телец. Звезды рекомендуют оградить себя от негативных личностей, которые вынуждают на агрессивные действия.

Близнецы. Могут возникнуть дополнительные трудности для ведения бизнеса и выполнения договоренностей и совместных проектов.

Рак. Финансовое положение будет стабильным. Ваше умение с достоинством выходить из любых ситуаций позволит добиться максимальных успехов на работе.

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Лев. Повышенная активность и погоня за наживой может основательно навредить. Займитесь духовным преобразованием, сходите в храм и почитайте специальную литературу.

Дева. Вы быстро и успешно решите материальные проблемы, поддержите родственников и наладите отношения с перспективными людьми.

Весы. В этот день нужно больше наблюдать и слушать, чем говорить без дела. Ваше мнение будет важно в кругу семьи, но не за ее пределами.

Скорпион. Не навязывайтесь тем, кто вас мало ценит и уважает. Настроение и самочувствие будет всецело зависеть от внутреннего состояния.

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Стрелец. Не стоит в поисках недостижимого идеала метаться от одного объекта внимания к другому. Вы должны определиться в выборе приоритетов.

Козерог. День может оказаться напряженным. Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. В любовных делах могут возникнуть различного рода неприятности и конфликты.

Водолей. Множество мелких и неотложных дел помешают вам сделать правильный выбор.

Рыбы. Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса.

Астролог: Вальдемар Небоходцев