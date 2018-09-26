У Козерогов напряженный день, Скорпионам не стоит навязывать свое мнение: прогноз на 26 сентября
Восход Солнца: 06:21
Заход Солнца: 18:20
Солнце в Весах.
Овен. Все, что задумано, осуществится, поэтому возьмите под контроль поток сознания и будьте осторожны в своих желаниях.
Телец. Звезды рекомендуют оградить себя от негативных личностей, которые вынуждают на агрессивные действия.
Близнецы. Могут возникнуть дополнительные трудности для ведения бизнеса и выполнения договоренностей и совместных проектов.
Рак. Финансовое положение будет стабильным. Ваше умение с достоинством выходить из любых ситуаций позволит добиться максимальных успехов на работе.
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Лев. Повышенная активность и погоня за наживой может основательно навредить. Займитесь духовным преобразованием, сходите в храм и почитайте специальную литературу.
Дева. Вы быстро и успешно решите материальные проблемы, поддержите родственников и наладите отношения с перспективными людьми.
Весы. В этот день нужно больше наблюдать и слушать, чем говорить без дела. Ваше мнение будет важно в кругу семьи, но не за ее пределами.
Скорпион. Не навязывайтесь тем, кто вас мало ценит и уважает. Настроение и самочувствие будет всецело зависеть от внутреннего состояния.
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Стрелец. Не стоит в поисках недостижимого идеала метаться от одного объекта внимания к другому. Вы должны определиться в выборе приоритетов.
Козерог. День может оказаться напряженным. Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. В любовных делах могут возникнуть различного рода неприятности и конфликты.
Водолей. Множество мелких и неотложных дел помешают вам сделать правильный выбор.
Рыбы. Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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