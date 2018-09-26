В Приамурье станет больше коек паллиативной помощи для безнадежно больных

Фото: архив правительства Амурской области

В Амурской области до конца текущего года увеличится количество коек паллиативной помощи для взрослого населения. По количеству взрослых амурчан в регионе должно быть 74 таких койки в лечебных учреждениях. Но на сегодняшний день их – 57. Кроме того, в городской больнице отмечают снижение финансирования подобных коек, несмотря на их высокую востребованность.

Паллиативная помощь – это, по сути, помощь безнадежно больным для улучшения качества последних дней их жизни, когда медицина уже бессильна. Сюда входит в том числе своевременное обезболивание, правильный медицинский уход и даже работа с родными пациента, чтобы обучить их грамотному уходу.

Среди основных показаний для госпитализации пациентов на паллиативную койку – выраженный болевой синдром, с которым невозможно справиться в амбулаторных условиях, в том числе дома, тяжелые проявления заболеваний, требующие симптоматического лечения под наблюдением врача в стационарных условиях, необходимость проведения дезинтоксикационной терапии, нормализации показателей крови, подбор схемы терапии для продолжения лечения на дому и так далее.

И хотя показания для госпитализации прописаны в нормативном документе федерального минздрава, сами медработники отмечают, что не существует ясных критериев для того, чтобы определить необходимость паллиативной помощи тому или иному больному. Об этом еще в 2017 году говорили на круглом столе комитета Государственной думы по охране здоровья.

«Главной проблемой паллиативной помощи, отмеченной в ходе круглого стола, сегодня является отсутствие ясных критериев для определения необходимости для конкретного пациента паллиативной медицинской помощи. В отличие от европейских и американских стандартов в России не выработан единый подход к пониманию того, когда и в какой ситуации больной должен передаваться в руки специалистов паллиативной помощи. Это ситуация не позволяет создать единый реестр пациентов, нуждающихся в ней», – информируют в городской больнице Благовещенска, где есть такие койки.

В Амурской области 90 % больных, получающих паллиативную помощь в стационаре, – это онкобольные. Также среди тех, кому показаны такие услуги, могут быть и пациенты с заболеваниями почек, люди, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, больные с заболеванием крови или после перенесенных травм, и даже ВИЧ-инфицированные.

На сегодняшний день в области есть три детские койки для оказания паллиативной помощи. Это количество соответствует нормативам. Находятся они на базе детской областной клинической больницы. В год порядка 13-17 маленьких пациентов получают паллиативную помощь. «К счастью, их мало», – говорят врачи. Ведь в паллиативной помощи нуждаются пациенты в так называемой терминальной стадии заболевания – когда медицина уже бессильна помочь.

Для взрослых в Приамурье развернуто 57 паллиативных коек. И по нормативам этого мало.

«Есть рекомендации по количеству паллиативных коек – в расчете 10 коек на 100 тысяч населения. На количество взрослого населения, проживающего в Амурской области, нам положено 74 койки. На сегодня 57 уже развернуто, дополнительно в этом году еще разворачиваются койки на базе Зейской больницы, Михайловской больницы и Магдагачинской больницы. К концу года они уже будут организованы, сейчас идет процесс получения лицензии», – рассказала Светлана Леонтьева, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области, главный врач областного онкологического диспансера.

10 коек развернуты в Томичах Белогорского района – на базе участковой больницы. Там находится единственное в области отделение паллиативной помощи. В Благовещенске на базе городской больницы с 2011 года в составе терапевтического отделения появилось 10 коек, а с 2018 года добавилась еще одна. Там специализированную помощь получают не только жители областного центра, но и близлежащих населенных пунктов.

Для госпитализации на паллиативную койку есть так называемые листы ожидания. Максимальный срок должен составлять 30 дней. Так прописано в территориальной программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям Амурской области. Однако, как правило, пациентов госпитализируют в течение двух недель, говорит Светлана Леонтьева.

Между тем в городской больнице признают, что у них ждать освободившуюся койку пациенты могут и дольше. Как говорят в медучреждении, их 11 коек финансируются за счет средств областного бюджета. Но на фоне растущей потребности населения в паллиативных койках финансирование снижается.

С 2016 года, ввиду недостаточного финансирования, после проведения Общественного стола активную помощь в ГАУЗ АО «БГКБ» оказывают религиозные организации Амурской области. Говорится, что их вклад в помощь паллиативным пациентам «трудно переоценить». Какие именно организации помогают и в чем заключается их помощь – не оговаривается.

Финансирование доводимого до учреждения государственного задания по паллиативной медицинской помощи в 2014 - 2018 гг. Наименование 2014 2015 2016 2017 8 мес. 2018 Объем государственного задания на отделение паллиативной медицинской помощи 230 199 237 276 152 Фактическое количество пролеченных больных (чел.) 210 252 275 290 160 Финансирование (тыс. руб.) 7 047,2 3 841,3 3 616,4 3 503,9 2 493,8 Затраты на 1 пролеченного больного (тыс. руб.) 30,6 19,3 15,3 12,7 15,6

«За 8 месяцев 2018 года на койках паллиативной помощи в ГАУЗ АО "БГКБ" пролечено 160 пациентов (все с онкопатологией различной локализации в 4 стадии). Отмечается высокая востребованность в койках паллиативной помощи, что выражается в сохраняющейся очереди на госпитализацию. Средние сроки ожидания госпитализации до 1–2 месяцев»,– говорится в ответе главного врача городской больницы Сергея Петрухина.

О необходимости ждать освобождения паллиативной койки в горбольнице Благовещенска говорят и сами пациенты. Благовещенка Татьяна, страдающая онкологией, пожаловалась в редакцию Амур.инфо, что, сославшись на полную занятость всех паллиативных коек в городской больнице, ей предложили поехать в Томичи.

«У меня тяжелое состояние. Но постоянно говорят, что там мест нет, хотя я там лежала и половина отделения была свободной. Правда – были палаты по 4 койки, а занята была только одна. В Томичах я тоже лежала, но мне пришлось выписаться, потому что там ни обезболивания, ничего не делали: просишь обезболить и не дожидаешься. А боли-то какие по онкологии, просто невыносимые! Да и уехать из Благовещенска я не могу – у меня сын-школьник, и здесь я хоть как-то могу его контролировать», – поделилась женщина.

На момент подготовки материала Татьяну госпитализировали именно на паллиативную койку в городскую больницу. В минздраве не согласны со словами женщины, что там действительно могли пустовать места.

«Свободных паллиативных коек, тем более в городской больнице, априори не бывает. Они очень востребованы на сегодня. И сколько я общалась с пациентами, которые проходили лечение, или по факту нахождения на лечении, когда делали обходы, или с проверкой туда приходила, ни один пациент не пожаловался на качество оказываемой помощи, ни один не пожаловался, что он долго ждал. И в Томичах, и в Благовещенске, и в других районах жалоб от пациентов не было. Надо было обратиться к заведующему отделения и решить эти вопросы. В Томичах довольно-таки достойная больница, со всеми удобствами. Ей, скорее всего, не понравилась отдаленность от Благовещенска, хотя там достаточно качественное оказание помощи. Они оборудованы по стандартам – по табелю оснащения. И доктора обучены, и средний персонал, и там чисто, нет запаха, хорошее обслуживание», – рассказала Светлана Леонтьева, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области, главный врач областного онкологического диспансера.

В случае вопросов к качеству оказания медицинских услуг в минздраве советуют сразу идти к руководству медучреждения. Врачи подчеркивают, паллиативная помощь – помощь плановая. Если пациенту необходимо экстренное вмешательство, ни о каких листах ожидания речи быть не может.

«Пациентам нужно понять, что есть оказание паллиативной помощи и в амбулаторных условиях – на эту тему есть стенды, есть информация на сайтах. Тем более в городе это очень востребовано и распространено. И доктора-онкологи оказывают помощь, и у нас есть везде обученные специалисты – доктора и средний персонал. Помощь пациенты могут получить по прикреплению к поликлинике. Паллиативная помощь – это плановая помощь. Экстренная помощь и неотложная оказываются, конечно же, сразу в тех отделениях, где это показано. Если, например, необходимо наложение гастростомы пациенту с раком желудка или пищевода, который не может сам принимать пищу, его кладут в хирургическое отделение, оказывают ему хирургическую помощь, и он уже переходит в паллиативную койку», – объяснила врач.

Сколько времени пациент может получать помощь на паллиативной койке – такие нормативы нигде не прописаны. Однако, по данным специалистов, в среднем больные лежат 16 дней. Время пребывания в больнице определяет лечащий врач. В городской больнице средняя длительность пребывания составляет 15,4 дня, нередко до смертельного исхода. Летальность на этих койках остается высокой – 43,9 %, информируют в медучреждении.

Пациентов, нуждающихся в круглосуточном сестринском уходе, при отсутствии медпоказаний для постоянного наблюдения врача направляют в отделения сестринского ухода. За 8 месяцев 2018 года в городской больнице на 4 существующих койках сестринского ухода прошли лечение 32 пациента. Средняя длительность пребывания, по подсчетам медиков, составила 26,3 дня. В основном это пациенты с последствиями травм и острых нарушений мозгового кровообращения, требующие круглосуточного сестринского ухода, а также больные без определенного места жительства или пациенты с заболеваниями, «сопровождающимися ограничениями жизнедеятельности и мобильности», от которых отказались родственники.

Как говорят врачи, в сфере паллиативной помощи еще нужны доработки. Баланс между медицинской и социальной сторонами работы паллиативных служб сегодня не отрегулирован ни в законодательной, ни в экономической сфере.

«Во многих случаях работа всей системы держится на отдельных энтузиастах, которым приходится самостоятельно решать все вопросы организации и работы учреждения вплоть до поисков источников его финансирования. Естественно, что такое положение не может сохраняться на протяжении длительного времени. Отсутствие системной государственной поддержки во многих случаях ведет к сокращению объемов реальной помощи нуждающимся в ней. Для коренного перелома ситуации недостаточно латать прорехи в существующих законах о здравоохранении и социальной системе. Необходим новый федеральный закон о паллиативной помощи», – говорят в городской больнице.

Кстати, помимо непосредственно паллиативной помощи, существуют еще и хосписы, где люди фактически находятся между жизнью и смертью. Но в Приамурье таких учреждений нет. И по стране их – единицы.