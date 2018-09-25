В выходные благовещенцев ждут научные фильмы, шоу и стендап 18+

Всех, кому интересна наука, ждут в АОДНТ по адресу: улица Ленина, 167. В пятницу, 28 сентября, здесь покажут фильм «Альфаго» о создании искусственного интеллекта. Начало сеанса в 19:00.

В субботу, 29 сентября, зрители с помощью технологий виртуальной реальности смогут оказаться внутри клетки растения и человека, увидеть сверху извержение вулкана, выйти в открытый космос. Здесь же проведут интерактивные, познавательные мероприятия для детей. Все станции работают одновременно, что позволяет каждому ребенку попробовать 3D-ручки, поиграть с кинетическим песком, узнать, что такое краски Эбру, робототехника и поучаствовать в проведении химических опытов. Начало в 11:00.

В 17:30 начнется лекция «Пластик 2.0». Бакалавр химии, лектор Школы Нескучного Доклада Николай Радионов расскажет о перспективах жизни пластика после переработки. В 19:00 начнется фильм «Музыка ненужных вещей». Зрители узнают, как искусство может остановить тотальное загрязнение окружающей среды и познакомятся с музыкантами, создавшими струнные, духовые и ударные инструменты из хлама, найденного на свалке.

В воскресенье, 30 сентября, с 11:00 в АОДНТ начнутся кинопоказы виртуальной реальности. В это же время в кинозале покажут фильм «Земля: один прекрасный день».

В 14:00 начнут работу открытая лабораторная и научное шоу. Участников ждут огонь, электричество, спецэффекты, развенчание мифов и заблуждений.

В 19:00 в Jigger Pony Music Bar (улица 50-летия Октября, 61) начнется Science Slam. Это соревнование молодых ученых в формате научного стендап-шоу. Победителя выберут зрители. Посетитель это мероприятие смогут только те, кому исполнилось 18 лет. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте ФАНК.

Партнером Фестиваля актуального научного кино является холдинг СИБУР. В рамках ФАНК в российских городах пройдут бесплатные показы фильмов о науке и технологиях для взрослых и детей. Мероприятие в областном центре Приамурья организовано при поддержке министерства культуры региона.