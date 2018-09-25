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25 сентября 2018, 20:51 10

За увольнение предпенсионеров в России введена уголовная ответственность

За увольнение предпенсионеров в России введена уголовная ответственность
Фото: www.vluki.ru

Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автор законопроекта – президент Владимир Путин. Депутаты приняли документ без изменений.

Депутаты согласились дополнить Уголовный кодекс новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», сообщает РБК.

Она вводит штраф до 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Таковым в документе определен период до пяти лет перед назначением работнику страховой пенсии по старости.

При этом бизнес выступил с критикой законопроекта об уголовной ответственности. Профильные объединения предложили свои идеи. В частности, «Деловая Россия» считает необходимым стимулировать работодателей проводить переобучение сотрудников старшего возраста, а «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей призывали снизить пенсионные взносы для таких работников.​

Свои предложения по пенсионной реформе Путин озвучил в конце августа в видеообращении к россиянам. Глава государства призвал жителей страны отнестись к нововведениям с пониманием, так как, по его словам, откладывать изменения в этой сфере будет безответственным. Главным предложением президента стало установление пенсионного возраста для женщин в 60 лет, для мужчин – в 65 лет. Среди поправок были также озвучены право на досрочную пенсию для многодетных матерей, сохранение условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера и повышение пособия по безработице для предпенсионеров.

Просмотров всего: 353

#закон #пенсии #российская власть


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    антинародная власть-ни одного голоса Единой России!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    тут на форуме в основном такие вот нытики-предпенсионеры и сидят. Им защиту делают, а они сейчас ныть начнут

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    У нас только и умеют "закручивать гайки" посадить, оштрафовать.. отмените у этой категории отчисления в пенсионный фонд.. работадатель сам за них будет держаться как за "золотых"

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Кукумбертут на форуме в основном такие вот нытики-предпенсионеры и сидят. Им защиту делают, а они сейчас ныть начнут


    Что бы тебя так защищали.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    значит будут увольнять за один месяц до наступления предпенсионного возраста, от греха подальше

  • анчар

    анчар
    2 часа назад

    Какая производительность труда у человека в возрасте старика? Опыт, канешна. Не всем же рукАводить. Хотя сейчас можно устроиться, отказать побоятся статьи УК РФ. Болезни, да и в т.ч. профессиональные не позволяющие по медицинским показаниям работать, а заседать пжлста ещё и не уволят до времени именин.

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    2 часа назад

    Ну да...и после 50 никто не берет на работу. Лет 15 подождать? Реально госдура.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Мдя.....людей будут увольнять до достижения ими предпенсионного возраста, т.е. чуть ранее, чем за 5 лет! Идиотизм!

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    С таким размером пенсии и так придётся работать до последнего , что бы хоть как то выжить.

  • full

    full
    1 час назад

    Хз, очередное разделение людей по одному из параметров. Одни негры, другие белые. На мой вкус - незаконно. Гореть в аду тварям.

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