Благовещенский горсуд запретил рекламу проституции в интернете

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Благовещенский городской суд признал запрещенной информацию о пропаганде проституции. В суд обратился прокурор города. К нему, в свою очередь, обратился житель областного центра Приамурья, который пожаловался на то, что в сети рекламируют услуги проституток.

Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, установила, что на двух сайтах содержалась информация о пропаганде проституции, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. «Наличие в свободном доступе на интернет-ресурсе указанных материалов нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних потребителей информационных услуг», – сообщает прокуратура Амурской области.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокурор направил в Благовещенский городской суд иск с требованием о признании информации, размещенной на указанных сайтах в интернете, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации. Благовещенский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Благовещенска.