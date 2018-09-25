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25 сентября 2018, 20:07 6

Благовещенский горсуд запретил рекламу проституции в интернете

Благовещенский горсуд запретил рекламу проституции в интернете
Фото: lipme.ru

Благовещенский городской суд признал запрещенной информацию о пропаганде проституции. В суд обратился прокурор города. К нему, в свою очередь, обратился житель областного центра Приамурья, который пожаловался на то, что в сети рекламируют услуги проституток.

Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, установила, что на двух сайтах содержалась информация о пропаганде проституции, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. «Наличие в свободном доступе на интернет-ресурсе указанных материалов нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних потребителей информационных услуг», – сообщает прокуратура Амурской области.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокурор направил в Благовещенский городской суд иск с требованием о признании информации, размещенной на указанных сайтах в интернете, запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации. Благовещенский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Благовещенска.

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#закон #суды


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Комментарии
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    4 часа назад

    То есть, работу депутатов не станут выкладывать в интернет?

  • AК-47

    AК-47
    4 часа назад

    вот так и вижу-они разом закрыли свои сайты,в саунах тетеньки больше снегурочек не предлагают

    бред!!!

  • AК-47

    AК-47
    4 часа назад

    full

    То есть, работу депутатов не станут выкладывать в интернет?



    А такое-бывает?ОНИ-работают???

    Не верю!!!

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    интернет-проститутки повыскакивали

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    а толку? имитация деятельности?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    о ещё одна!

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