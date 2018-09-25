Амурские школьники могут купить билет на поезд за полцены

Фото: www.kids-in-trips.ru

В дни осенних школьных каникул ребята в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут купить билет в купе поезда дальнего следования со скидкой 50 %. Скидка действует и для организованных групп детей.

Как сообщает пресс-служба РЖД, возможность воспользоваться скидкой появится при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением с 27 октября по 5 ноября текущего года.

Продажа билетов для школьников уже открыта. При покупке нужно предъявить документ, удостоверяющий личность – паспорт или свидетельство о рождении, который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

С 1 сентября по 31 мая школьники могут купить и плацкартный билет за половину его стоимости. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65 %. Детям в возрасте до 5 лет оформляется бесплатный проездной документ.