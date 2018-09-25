Амурский полицейский в свободное время задержал подозреваемого в серии краж

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В Благовещенске сотрудник полиции задержал подозреваемого в кражах из автомобилей. В свободное время он ехал на машине и увидел, как мужчина пытается гвоздем открыть дверь припаркованной машины.

Позже выяснилось, что злоумышленник собирался похитить деньги, оставленные владельцем на панели приборов. Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержал подозреваемого и сообщил о произошедшем в дежурную часть. Задержанного доставили в отдел полиции. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

В ходе личного досмотра задержанный попытался выбросить сверток с порошком. Изъятое вещество направлено на экспертизу, которая показала, что в свертке был синтетический наркотик массой 0,22 грамма. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили, что задержанный может быть причастен к совершению еще восьми краж из автомобилей. Ущерб от его действий составил более 170 000 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

По предварительным данным, хищения совершались из грузовых автомобилей, водители которых привозили продукты в магазины или доставляли питьевую воду. Пока торговые представители выгружали товар, подозреваемый через открытые окна или незапертые двери автомобилей похищал сотовые телефоны или деньги. Часть похищенного имущества уже изъята.

В отношении задержанного избрана мера пресечения заключение под стражу. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает амурское управление МВД России.