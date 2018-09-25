В Благовещенск съехались представители коренных народностей Дальнего Востока

В Амурском государственном университете выясняют, кто лучше знает язык и культуру эвенков и орочонов. В вузе в пятый раз прошла международная олимпиада «Турэн». Образовательный проект призван сохранить исчезающую культуру малых народов.

На мероприятие съехались представители коренных малочисленных народов из Амурской области, Хабаровского края, Якутии и Китая. Хоровод водят под песню на национальном языке. Ведь если жив язык, значит, жив народ. Доказать это эвенки и орочоны приехали на олимпиаде по знанию родного языка и культуры. Традиционно гости прибыли в национальных костюмах, сшитых своими руками. «Знаете, такую уверенность придает, – признается Полина Сафронова из села Ивановка Селемджинского района. – Ободок раньше делали, чтобы защищаться от злых духов. Бисера раньше не было, и украшали медвежьими когтями».

На олимпиаде участников ждет тестирование. При этом орочоны выполняют тест на китайском языке. Письменности у этого народа нет. И те, и другие должны выполнить задания по правописанию. И ответить на вопросы о культуре и быте своего народа. Например, о национальных животных, праздниках и о том, какими танцами и песнями их отмечают. Некоторые из участников даже продемонстрировали свои знания. «Это веселая торжественная песня, которую исполняют орочоны на варгане после удачной охоты, например, на волка», – объясняет Кулаер Асхата из Китая.

Кроме письменных заданий участников ждут эвенкийский диктант и международный диалог. В нем пары орочонов и эвенков рассказывают друг другу о себе. Общаясь на национальных языках, представители разных народов понимают друг друга.

Раньше орочоны жили на территории Приамурья. С переселением в Китайскую Народную Республику большое влияние на орочонский язык стал оказывать именно китайский. А эвенкийский язык менялся под влиянием русского.

«Они находят общий язык посредством своих родных языков, потому что наши не знают китайского, китайские орочоны не знают русского языка, и у них единственный язык общения – это их национальный язык. Это гармонизация отношений между малочисленными народностями Приамурья», – говорит заведующая кафедрой иностранных языков АмГУ Ольга Морозова.

Пока молодое поколение отвечает на вопросы, их бабушки, дедушки и преподаватели рассказывают эвенкийские и орочонские сказки. Их запишут, а позже используют в научных исследованиях. Для них послужит и кулинарная книга коренных народов. Ее автор Надежда Герасимова в течение 15 лет собирала рассказы и рецепты жителей якутского села Иенгра. Оно в Якутии единственное, где изолированно от других народов живут эвенки. Они говорят на родном языке и ежедневно выполняют национальные обряды.

«Любой праздник начинается с обряда встречи гостей. Потом проводится обряд кормления огня, обряд кормления реки – то есть все, что окружает эвенка, всему мы поклоняемся, разговариваем почти на ты с природой», – описывает автор книги «Традиционная кухня эвенков южной Якутии» Надежда Герасимова.

На олимпиаду в Благовещенск съехалось больше сотни участников из Амурской области, Якутии и Китая. Впервые приехали эвенки из Хабаровского края. Закрытие олимпиады в среду отметят концертом. На нем выступят орочонские и эвенкийские ансамбли России и Китая. Тогда же назовут лучших знатоков языка и культуры эвенков и орочонов, которые когда-то, по предположению, были одним народом.